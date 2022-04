Augsburg

vor 38 Min.

Interaktive Karte: Hier entsteht in Augsburg Wohnraum für Hunderte Bürger

Ein Blick auf die größte Augsburger Wohnbaustelle: der Ackermann-Park an der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber.

Plus Aktuell sind in Augsburg mehrere Großprojekte mit Hunderten von Wohnungen im Bau. Günstig werden sie nicht. Und die Materialknappheit könnte zum Bremsfaktor werden.

Von Stefan Krog

Man kann den Wohngebieten im Westen der Stadt beim Wachsen zusehen: Auf dem ehemaligen Post-SV-Fußballfeld in Kriegshaber entsteht der Ackermannpark, mit mehr als 400 Wohnungen das größte laufende Bauprojekt. Einige hundert Meter entfernt hat die städtische Wohnbaugruppe im Reese-Areal im Eiltempo den Rohbau für das Projekt "Reese-Park II" mit einem markanten siebenstöckigen Gebäude hingestellt, auf dem Dierig-Areal in Pfersee läuft seit Wochen der Abbruch von alten Fabrikhallen, an deren Stelle Wohnungen treten. Aktuell laufen in Augsburg die Bauarbeiten für mehrere Großprojekte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen