Polizei sucht weiter nach vermisster Frau

Die Polizei in Augsburg sucht weiter nach der Augsburgerin Yuliia Brendel. Wie berichtet, war die 38 Jahre alte Frau zuletzt in der Nacht auf Mittwoch in Göggingen gesehen worden; Angehörige meldeten die Frau als vermisst. Yuliia Brendel ist 1,70 Meter groß, wiegt 60 Kilogramm, sie ist schlank, trägt mittelblonde, schulterlange Haare; ihr Erscheinungsbild beschreibt die Polizei als osteuropäisch/slawisch, sie spricht Deutsch mit Akzent. Sie hat ein Muttermal am Hals, zur Bekleidung, die sie zuletzt trug, ist nichts bekannt.

Icon Vergrößern Yuliia Brendel aus Augsburg wird vermisst. Foto: Polizei Schwaben Nord Icon Schließen Schließen Yuliia Brendel aus Augsburg wird vermisst. Foto: Polizei Schwaben Nord

Bislang gehen die Ermittler nicht davon aus, dass die Frau einem Gewaltdelikt zum Opfer fiel. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0821/ 323-2710 oder der Polizeinotruf 110 entgegen. (jaka)