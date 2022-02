"Marke genug": Wie die Händler zur Debatte um den Stadtmarkt stehen

Plus Über die Zukunft des Stadtmarktes wird gerade viel diskutiert. Die Händler wundern sich, warum sie niemand nach ihrer Meinung fragt. Sie üben Kritik an der Stadt.

Ideen, wie der Augsburger Stadtmarkt fit für die Zukunft gemacht werden könnte, gibt es mittlerweile viele. Nach Forderungen, unter anderem aus dem Stadtrat, der Stadtmarkt sollte eine Marke nach dem Vorbild der City-Galerie werden, melden sich jetzt die Kaufleute zu Wort, die auf dem Markt ihre Waren verkaufen. Und sie finden: Der Markt ist längst eine Marke, die sich nicht hinter einer Einkaufsmeile verstecken muss.