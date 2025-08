Er soll neuer Chef des Augsburger Zoos werden

Die Stadt Augsburg will am Donnerstag im Stadtrat die Weichen für eine Nachfolge von Zoo-Chefin Barbara Jantschke stellen. Nachfolger soll Dr. Philipp Wagner werden, derzeit Kurator für Artenschutz und Forschung im Allwetterzoo Münster. Jantschke scheidet Ende April kommenden Jahres planmäßig aus Altersgründen aus. Wenn der Stadtrat grünes Licht gibt, soll Wagner bereits zum 1. März 2026 in Augsburg anfangen, damit eine geordnete Übergabe stattfinden kann.



Insgesamt seien - mithilfe einer Personalberatung - 72 Kandidaten direkt angesprochen worden, am Ende gab es eine Entscheidung unter fünf Bewerbern. Der Aufsichtsrat des Zoos entschied sich einstimmig für Wagner. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte im Vorfeld, bei der Auswahl von Wagner habe unter anderem das Thema Artenschutz eine Rolle gespielt. „Ich bin sicher, dass er den Augsburger Zoo weiterentwickeln wird.“

Zoo Augsburg: Jährlich knapp 700.000 Besucher

Der Zoo ist mit knapp 700.000 Besuchern jährlich eine der beliebtesten Einrichtungen in Augsburg und der Region. In den vergangenen Jahren gab es einige Neu- und Umbauten von Anlagen, um Haltungsbedingungen und Attraktivität zu verbessern. Allerdings gibt es auch Kritik, unter anderem wegen der Lebensbedingungen der Schimpansen.

Icon vergrößern Philipp Wagner soll neuer Zoo-Chef in Augsburg werden. Derzeit ist er Kurator für Forschung und Artenschutz im Allwetterzoo in Münster. Foto: Westfälische Nachrichten/Gunnar Pier Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Philipp Wagner soll neuer Zoo-Chef in Augsburg werden. Derzeit ist er Kurator für Forschung und Artenschutz im Allwetterzoo in Münster. Foto: Westfälische Nachrichten/Gunnar Pier

Wagner, 51, ist Biologe und war vor seiner Tätigkeit in Münster unter anderem für den Landesbund für Vogelschutz in Bayreuth tätig. Dort leitete er eine Einrichtung zur Naturbeobachtung mit Umweltschutz-Informationszentrum. Im Allwetterzoo Münster ist er seit Mitte 2017 beschäftigt. In seiner Forschung befasste er sich mit Amphibien und Reptilien in Afrika und Asien.

Zur Rolle der Zoos in Bezug auf Artenschutz hat Wagner eine klare Meinung: „Wir befinden uns in einem der größten Artensterben der Erdgeschichte und erstmals in einer Situation, in der eine Art, der Mensch, die anderen bedroht.“ Zoos können aus seiner Sicht dazu dienen, Zeit zu gewinnen. „Wenn der Lebensraum einer Art zu klein wird, geben Zoos die Chance, diese Arten zu halten, während in der Natur Lebensräume wieder hergestellt oder vergrößert werden - oder die Bedrohung abgebaut wird“, betonte er in einem Interview mit dem Online-Magazin „Alles Münster“.