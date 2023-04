Augsburg

06:00 Uhr

Nach Gewalttat in Oberhausen kommt es zur Anklage wegen versuchten Totschlags

Plus Bei einem Angriff erlitt ein Mann am Vorplatz des Oberhauser Bahnhofs in Augsburg schwere Verletzungen. Nun soll es zum Prozess gegen einen Verdächtigen kommen.

Von Jan Kandzora

Es ist keine Seltenheit, dass der Rettungsdienst oder die Polizei zum Helmut-Haller-Platz in Oberhausen gerufen werden. Hier, an einem der Treffpunkte der Süchtigenszene in Augsburg, kommt es öfter mal zu Drogendelikten, zu medizinischen Notfällen, seltener auch zu Raufereien; ein Ort, an dem sich viel brutale Auseinandersetzungen ereignen, ist der Bahnhofsvorplatz eigentlich nicht. Ein Einsatz im vergangenen September aber stach heraus. Ein 37 Jahre alter Mann erlitt damals nach einem Angriff schwere Verletzungen, die Ermittlungen liefen anfangs wegen versuchten Mordes. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben, einen 41-Jährigen.

An dem Tag im vergangenen Jahr soll sich zwischen zwei Männern ein Streit entwickelt haben, der den Ermittlungen der Polizei zufolge eskalierte. Nach früheren Angaben der Ermittler schlug der 41-Jährige auf seinen Kontrahenten ein, und zwar "mit einem in einer Jacke eingewickelten Stein", wie es damals hieß. Ein kleiner Kiesel kann es nicht gewesen sein, offenbar war der Stein größer. Laut den Ermittlungen erfolgte der Angriff "unvermittelt und massiv" und "auf den Kopf des Geschädigten".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

