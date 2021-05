Augsburg

07:00 Uhr

Hier hinterlassen Biber ihre Spuren in Augsburg

An vielen Orten in der Stadt haben Biber ihre Spuren hinterlassen, wie die Augsburger Biberbeauftragte Monika Weber zeigt.

Plus Rund 120 der Nagetiere leben im Augsburger Stadtgebiet. Sie haben viele Fans - doch ihre Bauwut macht nicht alle glücklich. Was die Biberbeauftragte rät.

Von Fridtjof Atterdal

Wohl kein Tier in der Stadt hat so viele Fans wie der Biber. Der dicke Biber vom Jakobertor, der dort offenbar regelmäßig seine Runden läuft, ist mittlerweile zum Internetstar aufgestiegen - sein auf Facebook, Instagram und Twitter verbreitetes Video wurde unzählige Male geklickt und kommentiert. Biber gibt es, wo es Wasser gibt - was in Augsburg mit seinen vielen Kanälen fast überall der Fall ist, wie die Biberbeauftragte der Stadt, Monika Weber, weiß.

