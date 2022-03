Jetzt treibt auch noch der Biber sein Unwesen im Luitpoldpark

Plus Erst die Krähen, jetzt der Biber: Der Luitpoldpark in Schwabmünchen ist bei Wildtieren beliebt. Doch sie sorgen auch für Ärger.

Im Luitpoldpark in Schwabmünchen sorgen schon länger Saatkrähen wegen Lärm und Dreck für Ärger bei Anwohnern und dem Verschönerungsverein. Seit Neuestem gesellt sich ein weiterer tierischer Unruhestifter im Park hinzu: der Biber. „Das gefällt uns überhaupt nicht“, sagt der Vorsitzende des Verschönerungsvereins Heinz Schwarzenbacher. Denn der Biber nagt Bäume an. Bäume, die teils von Bürgerinnen und Bürgern gespendet worden sind. Das sei nicht nur ärgerlich, sondern auch gefährlich, findet Heinz Schwarzenbacher.