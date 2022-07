Augsburg

06:00 Uhr

In Augsburg soll es 2023 wieder ein historisches Bürgerfest geben

An der Stadtmauer in der Thommstraße, soll das historische Bürgerfest stattfinden.

Plus Der Termin für ein Bürgerfest im Jahr 2023 steht. Das Festgelände zieht um und liegt in der Thommstraße. Nun ist im nächsten Schritt die Stadt Augsburg am Zug.

Von Michael Hörmann

Es war zuletzt ruhig geworden um die Interessengemeinschaft (IG) Historisches Augsburg. Nun meldet sich der Verein zu Wort: Die Historischen möchten im Jahr 2023 ein historisches Bürgerfest entlang der Stadtmauer an der Thommstraße veranstalten. Zwischen Fischertor und Herwartstraße sollen sich Besucherinnen und Besucher auf reges Lagerleben, Marktstände, Gastronomie und künstlerische Darbietungen freuen. Dies werde in historischer Kulisse präsentiert. Geplanter Termin ist vom 4. bis 8. August 2023. Vorausgesetzt ist die Zustimmung der Stadt Augsburg. Die IG möchte mit ihrem Konzept jetzt auf die Stadt zugehen.

