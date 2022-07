Ulrichsfest in Augsburg erlebt einen riesigen Ansturm

Bereits am Nachmittag schieben sich die Menschen durch die Gassen im Ulrichsviertel in Augsburg. Das kleine Geheimnis von Schreinermeister Eder wird gelüftet.

Es war am Samstag eine Frage, die immer wieder zu hören war: Gehst du auf das Ulrichsfest? Die Antwort am Nachmittag sah so aus, dass das Fest nahezu überrannt wurde. Sehr viele Menschen drängten sich durch die geschmückten Gassen im Ulrichsviertel. Die Stimmung war ausgelassen. Am Abend dürfte es auf den Plätzen an den Biertischen wohl kaum mehr einen freien Platz geben. Ein besonderer aktiver Teilnehmer des Festes ist ein 85-jähriger Schreinermeister.

Meister Eder, der richtig Manfred Nachbaur heißt, freut sich über den Besuch von Petra Hanke in der Schreinerwerkstatt. Foto: Michael Hörmann

Zur "Schreinerei Eder" hieß es im Wolfsgäßchen. Der Weg führte in den Hinterhof zu einer Schreinerwerkstatt. Die Türe stand offen, Besucherinnen und Besucher informierten sich. Ein älterer Mann war Ansprechpartner. Ein Meister Eder sei er aber nicht, sagte der Schreinermeister. "Da haben mir die Leute vom Ulrichsverein einen Streich gespielt."

Der 85-Jährige heißt Manfred Nachbaur. Sein Betrieb ist für Raumgestaltung und Innendekoration zuständig. Große Aufträge nehme er allerdings nicht mehr an. "Aber Arbeit hält jung", sagte Nachbaur mit einem verschmitzten Lächeln.

Im Mittelpunkt des Festes stehen die persönlichen Begegnungen

Auch an vielen anderen Stellen des Festes stehen die persönlichen Begegnungen im Vordergrund. Man spürt förmlich, wie die Menschen Freude daran haben, sich zu treffen. Wegen Corona war das Ulrichsfest in den Vorjahren ausgefallen. Das Programm geht offiziell am Samstag noch bis 23 Uhr. Es treten zahlreiche Künstler auf.

