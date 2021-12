Das plant das Augsburger Klimacamp nun am Moritzplatz

Die Aktivisten des Augsburger Klimacamps mussten den Fischmarkt vorübergehend räumen. Was sie am neuen Standort vorhaben und worauf sie am meisten hoffen.

Im Zuge der Sperrung des Perlachturms am Mittwoch musste auch das Klimacamp vom Fischmarkt weichen. Am Moritzplatz zwischen St. Moritz und dem Modegeschäft Wöhrl haben die Klimaaktivistinnen und -aktivisten nun ihr neues Quartier aufgeschlagen. Als klar war, dass das Camp vorübergehend umziehen muss, war der Moritzplatz der Wunschort der jungen Leute. Trotzdem können sie es nicht erwarten, wieder zum Fischmarkt zurückzukehren. "Unser eigentliches Anliegen ist es ja, direkt in Sichtweite von Eva Weber und der Stadtpolitik zu sein. Dafür ist der Standort neben dem Rathaus nun mal perfekt", sagt Franziska Pux vom Klimacamp. Doch der Moritzplatz biete auch einen Vorteil gegenüber dem Fischmarkt, vor allem in den kalten Wintermonaten: "Der Fischmarkt ist der windigste Ort in ganz Augsburg", scherzt Pux. Auf dem Moritzplatz sei es nicht so kalt.

15 Bilder Das Augsburger Klimacamp zieht auf den Moritzplatz um Foto: David Holzapfel

Der Umzug war für die Aktivisten stressig: "Die Nachricht, dass wir wegmüssen, kam spontan. Und es sind auch immer nur drei, vier Leute vor Ort." Nicht mal einen vollen Tag hatten sie für den Umzug. Auch am Freitagnachmittag sind die Camperinnen und Camper noch damit beschäftigt, ihre Lagerutensilien mit einer Schubkarre vom Rathausplatz zum Moritzplatz zu transportieren. Zeit, um neue Camp-Aktivitäten am neuen Standort zu planen, hatten die jungen Leute also noch nicht. "Unsere Kapazitäten sind gerade noch sehr eingespannt in der Logistik", so Pux. Das Tagesgeschäft werde aber weiterbetrieben, auch die Sitzungen im Rathaus wollen die Aktivisten weiter besuchen. Sie gehen davon aus, dass sie vor Weihnachten wieder in ihr ursprüngliches Camp zurückkehren können.

Moritz-Pfarrer will Gespräch mit Klimacamp-Aktivisten suchen

Auch Passanten am Moritzplatz bemerken den Umzug des Klimacamps. "Ich finde den Moritzplatz besser geeignet, hier sticht das Camp viel mehr heraus. Am Rathausplatz war es sehr in die Ecke gedrängt", findet eine Augsburgerin. Ein anderer Passant wundert sich, "dass die Leute keine andere Freizeitbeschäftigung haben". Agata Schuba betreibt die Augsburger Suppenkiste in der Schranne und ist mit ihrem Stand dem temporären Quartier des Klimacamps am nächsten. "Es stört mich nicht, dass die jungen Leute hier sind. Sie können sich bei mir gern auch eine Suppe holen zum Aufwärmen." Nach einem Gottesdienst in der Kirche St. Moritz ist auch Pfarrer Haug für einen Moment am Moritzplatz anzutreffen. "Das Klimacamp ist erst seit gestern da, ich hatte noch keine Zeit, mich mit den Aktivisten zu unterhalten. Das werde ich auf jeden Fall nachholen."

