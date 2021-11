Augsburg

06:32 Uhr

In Augsburg ist eine breite politische Mehrheit für mehr Klimaschutz

Zuletzt gingen kurz vor der Bundestagswahl in Augsburg mehrere Tausend Bürger und Bürgerinnen für mehr Klimaschutz auf die Straße. Nun will die Augsburger Politik liefern.

Plus Eine von der Stadt in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass es ein Kraftakt wird, den CO2-Ausstoß in Augsburg deutlich zu senken. Bis auf eine Partei wollen aber alle mitziehen.

Von Stefan Krog

Die Augsburger Stadtpolitik fordert mit breiter Mehrheit deutlich größere Bemühungen beim Klimaschutz. Die Studie der Kommunalberatung KlimaKom, die sich mit Einsparpotenzialen beschäftigt und teils auch sehr einschneidende Maßnahmen empfiehlt, wurde im Umweltausschuss des Stadtrats gegen die Stimme der AfD mehrheitlich zur Kenntnis genommen. Die Stadt wird nun bis zum kommenden Jahr diverse Vorschläge für konkrete Maßnahmen und Untersuchungen erarbeiten und dem Stadtrat vorstellen. Bereits am Donnerstag soll im Stadtrat ein Papier mit rund 40 Vorschlägen vorgestellt werden, die schon begleitend zur Erstellung der Studie erarbeitet wurden.

