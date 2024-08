Diese Straftaten häufen sich in den Sommermonaten

Das Pärchen, das in der Nähe des Abraxas-Spielplatzes im Reesepark in Kriegshaber Sex hatte, sorgte für Aufsehen, nicht nur, weil es nach Angaben der Polizei offenbar auch von Kindern beobachtet worden war. Nachdem die Polizei den Fall publik gemacht und um Zeugenhinweise gebeten hatte, berichteten zahlreiche, auch überregionale Medien über den Fall, der juristisch eine „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ darstellt. Eine eher seltene Straftat, die, wie einige etwas gravierendere Delikte auch, in Augsburg und Umgebung eher in den wärmeren Monaten verübt wird als im tiefsten Winter. Die Polizei nennt weitere Beispiele und hat zudem Hinweise für Menschen, die von der Stadt aus in den Urlaub verreisen.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straftat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis