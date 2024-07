Pärchen hat im Reesepark Sex in der Nähe des Abraxas-Spielplatzes

Die Polizei ermittelt gegen einen 44-Jährigen und eine 33-Jährige, die am Freitag im Reesepark in aller Öffentlichkeit Sex gehabt haben sollen. Nach Auskunft der Polizei hatte eine Passantin gegen 20.30 Uhr beobachtet, „wie der 44-Jährige und die 33-Jährige auf einer Wiese zwischen einem Kindergarten und einem Spielplatz Geschlechtsverkehr hatten“. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich laut Polizei auch Familien mit Kindern auf dem Spielplatz. „Hier sollen auch zwei bislang unbekannte Kinder die Tat beobachtet haben.“ Polizeibeamte kontrollierten daraufhin den 44-Jährigen und die 33-Jährige. Der 44-Jährige zeigte sich laut Polizei „uneinsichtig und unkooperativ, woraufhin die Polizeibeamten ihn in Gewahrsam nahmen“. Gegen den Mann und die Frau wird nun unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt. Die Polizei sucht in diesem Zuge die zwei bislang unbekannten Kinder und weitere Zeugen. Hinweise dazu nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (jaka)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reesepark Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pärchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis