Mordplan im Auftrag Tschetscheniens? Staatsanwalt fordert elf Jahre Haft

In der Region Augsburg sollte offenbar ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. Nun werden im Prozess die Plädoyers gehalten.

Hat Valid D., ein 47-jähriger Russe, im Auftrag tschetschenischer Regierungskreise den Mord eines im Raum Augsburg lebenden Mannes geplant? Davon geht die zuständige Bundesanwaltschaft nach einer monatelangen Verhandlung am Oberlandesgericht in München weiter aus. Ein Vertreter der Behörde forderte am Donnerstag für den Angeklagten eine Haftstrafe von elf Jahren, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilt. Angedachtes Opfer war den Ermittlungen zufolge Mokhmad A., 28 Jahre alt, seit 2017 Asylbewerber in Deutschland und ein öffentlich auftretender Kritiker des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow.

Nach Auskunft des Gerichts habe die Hauptverhandlung den angeklagten Sachverhalt aus Sicht der Bundesanwaltschaft vollumfänglich erwiesen. Der Angeklagte habe sich demnach gegenüber Mitgliedern des tschetschenischen Sicherheitsapparates bereit erklärt, einen in Deutschland lebenden tschetschenischen Oppositionellen zu töten. Valid D. habe mit der Umsetzung dieses Auftrags begonnen, sich eine scharfe Schusswaffe samt Munition beschafft, und habe seinerseits eine weitere Person beauftragt, die Tat unmittelbar durchzuführen. So sieht es zumindest der Vertreter der Bundesanwaltschaft, der in seinem Plädoyer hervorhob, dass durch den Mord an dem Oppositionellen nicht nur dieser, sondern auch sein in Schweden lebender Bruder zum Schweigen gebracht werden sollte, ebenfalls ein Kritiker von Kadyrow.

Der Mordauftrag sei insoweit als Sippenhaft und Blutrache anzusehen, argumentierte der Anklagevertreter. Die Tat habe auch über die Familie hinaus unter den Kritikern des Kadyrow-Regimes Angst und Schrecken auslösen sollen, die Vorbereitungen der Tat seien schon weit gediehen. Bis zur unmittelbaren Tatausführung habe nicht mehr viel gefehlt.

Augsburg: Ein geplanter Mord im Auftrag tschetschenischer Regierungskreise?

Wie berichtet, besteht der Verdacht, dass Valid D. im Sommer 2020 einen Mann von Tschetschenien nach Deutschland geschleust haben soll, der das mutmaßlich geplante Attentat den Ermittlungen zufolge ausführen sollte. Nach Informationen der Bundesanwaltschaft scheiterte der Auftragsmord an Mokhmad A. vor allem an diesem ausgesuchten Killer – der den Ermittlungen zufolge vom Cousin des tschetschenischen Diktators Ramsan Kadyrow angeheuert worden war. Lediglich aus Angst vor Repressalien und nur zum Schein habe dieser Mann den Auftrag angenommen, heißt es. Zwar sollen Valid D. und der vermeintliche Attentäter in Deutschland noch eine Schießübung mit der geplanten Tatwaffe durchgeführt und im Dezember 2020 noch einmal den Wohnort von Mokhmad A. ausgekundschaftet haben, eine Asylbewerberunterkunft in der Nähe von Augsburg. Doch am Neujahrstag 2021 nahm die Polizei Valid D. mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Augsburg in Schwerin fest.

Der Prozess läuft seit Juni 2022 vor dem Staatsschutzsenat unter dem Vorsitzenden Richter Christoph Wiesner - und teils unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil etwa Zeugen mit Bezug zu Geheimdiensten aussagten. In den kommenden Wochen sollen die weiteren Prozessparteien ihre Plädoyers halten, offenbar teils ebenfalls hinter verschlossenen Türen. Ein Urteil soll nach derzeitigem Stand Anfang August gefällt werden.