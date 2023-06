Augsburg

Brand am Luginsland: Warum die städtische Immobilie lange leer stand

Das historische Haus am Luginsland ist durch ein Feuer beschädigt worden.

Plus Nach dem Feuer am Luginsland untersuchen Statiker das Brandhaus. Das historische Gebäude gehört der Stadt. Doch es steht seit vielen Jahren quasi leer.

Von Ina Marks

Das Feuer am Luginsland, das nach Erkenntnissen der Polizei wohl auf Brandstiftung zurückzuführen ist, rückt das betroffene Haus in den Fokus. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes, historisches Gebäude, das zu den Liegenschaften der Stadt gehört. Anwohner kritisieren, dass es inzwischen sehr marode sei. Seit rund 20 Jahren stünden die Wohnungen leer, Fensterläden seien abgefault. Was die Stadt dazu sagt, warum dem Stadtmauerverein dort Führungen untersagt wurden und welche Geschichte hinter dem Gebäude mit dem Torbogen steckt.

Die Wände sind rußgeschwärzt, der Durchgang durch den Torbogen, den vor allem Gäste des angrenzenden Biergartens nutzen, ist nach wie vor gesperrt. Seit dem verheerenden Feuer in der Nacht auf vergangenen Sonntag sind Statiker vor Ort. Eine Wohnung in dem Haus, das im Norden des Domviertels liegt, gilt als einsturzgefährdet. Obwohl das historische Gebäude offenbar seit Langem leer steht, ist es laut Stadt seit mehreren Jahren vermietet. Die Wohnungsmieter seien jedoch ausgezogen, berichtet Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU) auf Anfrage.

