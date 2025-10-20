Drama um das Quecksilber-Hotel: Eigentümer verklagen jetzt auch die Stadt Augsburg

Friedrich Genz (Name geändert) möchte nicht wissen, wie viel Geld seine Frau und er bereits in den Sand gesetzt haben. „Diese Rechnung schieben wir vor uns her. Schließlich haben wir noch ein Leben, das außerhalb dieses Wahnsinns stattfindet.“ Mit „Wahnsinn“ meint der 56-Jährige das Hotel im Kesselhaus im Kammgarnquartier. Wegen einer Quecksilber-Kontamination kann es seit Jahren nicht öffnen. Eine Prozessflut stellt das Landgericht vor eine große Herausforderung. Allein im ersten der vielen Verfahren, das bereits im Februar abgeschlossen wurde, hat eine Urteilsverkündung bis heute nicht stattgefunden. Genz ist einer der rund 140 Investoren, die um ihre finanzielle Zukunft bangen. Sie gehen nicht nur gegen den Projektentwickler juristisch vor. Die Eigentümergemeinschaft verklagt jetzt auch die Stadt Augsburg.

Hintergrund der Klage: Das städtische Umweltamt hat als Kreisverwaltungsbehörde die Entlassung des Kesselhaus-Grundstücks aus dem Altlastenkataster widerrufen. Das historische Gebäude mit dem markanten Schornstein, in dem Hotelgäste frühstücken sollten, ist also in das Register zurückgestuft worden. Darin sind Grundstücke stillgelegter Anlagen und Bereiche aufgelistet, von denen wegen möglicher, schädlicher Stoffe, eine Gefahr für Umwelt und Bevölkerung ausgehen könnte. Offenbar kann dies im Falle des Kesselhaus-Hotels nicht mehr ausgeschlossen werden. Für die Investoren bedeutet das, nach der Insolvenz der Projektentwicklerin und Verkäuferin AKS Business Hotel GmbH & Co. KG, gegen die sie klagen, den nächsten herben Rückschlag. Das Vorgehen der Stadt wirft Fragen auf.

Quecksilber im Kesselhaus im Augsburger Kammgarnquartier vorab nie ein Thema?

Warum veranlasste das Umweltreferat, dass das Grundstück im Textilviertel nun Jahre später wieder in das Register mit Altlastenflächen aufgenommen wird? Auf welcher Grundlage war es überhaupt im Januar 2018 herausgenommen worden?

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt das Umweltamt, wie es zu der Entlassung aus dem Altlastenregister von vor über sieben Jahren gekommen sei. Demnach habe damals wegen „nutzungsbedingter Verdachtsmomente“ ein Gutachterbüro nicht nur eine Bestandsaufnahme hinsichtlich Gebäudeschadstoffen gemacht, sondern auch eine Bodenuntersuchung. „Einziger damals angegebener umweltrelevanter Verdacht war eine etwaige Ölbelastung durch ausgetretenes Schweröl insbesondere im Bereich von Entwässerungsschächten im Keller des Kesselhauses“, heißt es in der schriftlichen Antwort. Dass in dem Gebäude hochgiftiges Quecksilber lauern könnte, schien offenbar nie ein Thema gewesen zu sein.

Nach Maßnahmen und einer Untersuchung von Bodenproben, sei eine Gefährdung für das Grundwasser laut Gutachter nicht anzunehmen gewesen, berichtet das Umweltamt. Deshalb sei die Entlassung aus dem Altlastenkataster beantragt worden. Warum die Umweltbehörde diese Einstufung jetzt, nachdem unsere Redaktion die Quecksilber-Havarie bereits im Jahr 2023 an die Öffentlichkeit gebracht hat, widerrufen hat, erklärt sie nicht.

Was sie lediglich mitteilt: „Aufgrund des laufenden Verfahrens, in dem die Stadt Augsburg beklagt wird, können wir dazu leider keine Aussage treffen.“ Die Eigentümergemeinschaft klagt vor dem Verwaltungsgericht Augsburg nun darauf, dass der Bescheid der Stadt Augsburg, mit dem der Widerruf der Entlassung aus dem Altlastenkataster ausgesprochen wurde, wieder aufgehoben wird. Samuel Schwake, Anwalt aus Mannheim und Experte im Baurecht, vertritt den Großteil der Eigentümer in dem Komplex. Der Jurist erklärt, wie wichtig die Entlassung des Objekts für seine Mandanten ist.

Investor ist sauer: Die Stadt Augsburg habe sich blamiert und mache sich angreifbar

„Das kommt einem Güte-Siegel gleich, wonach keine schädlichen Boden-Veränderungen mehr vorhanden sind und das Objekt im umweltrechtlichen Sinne auch weiter veräußert werden kann“, sagt Schwake. Die Wiederaufnahme habe zur Folge, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden müssten, um für die Zukunft schädliche Einwirkungen ausschließen. „Der Umfang der Maßnahmen ist nicht abschätzbar.“ Er kritisiert, dass die Stadt Augsburg weder ihn als rechtlichen Vertreter noch seine Mandanten über den Bescheid im Juli informiert habe. Investor Friedrich Genz ist stinksauer auf die Stadt Augsburg. Er sieht sie - neben dem Projektentwickler - ebenfalls in der Verantwortung für das „Desaster“.

„Die Stadt hatte damals die Hand auf das AKS-Areal und was damit passiert. Nur durch die damalige Entlassung aus dem Altlastenkataster wurde der Verkaufsstart überhaupt initiiert.“ Die Stadt habe sich an dieser Stelle nicht nur blamiert, sie mache sich auch angreifbar, sagt er. Sie, die Eigentümer, seien die Leidtragenden. Die Stadt Augsburg selbst hat längst Anzeige gegen die AKS Business Hotel GmbH wegen des Anfangsverdachtes diverser Straftatbestände erstattet. Zum Stand der Ermittlungen möchte sich die Augsburger Staatsanwaltschaft bislang nicht äußern.