Razzia bei "Letzter Generation": Durchsuchung auch in Augsburg

Ermittler haben am Mittwoch eine bundesweite Durchsuchung bei den Klimaaktivisten durchgeführt, darunter in Augsburg. Ein Beschuldigter widerspricht den Vorwürfen.

Ermittler des bayerischen Landeskriminalamtes haben am Mittwochmorgen ein Objekt in Augsburg durchsucht, das sie den der Klimaschutz-Aktivisten der "Letzten Generation" zuordnen. Wie die Behörde auf ihrer Internetseite mitteilt, sei die Aktion Teil einer bundesweiten Razzia gegen die Organisation, die von der Generalstaatsanwaltschaft München durchgeführt werden. Ziel sei es, Beweismitteln zur Mitgliederstruktur der "Letzten Generation" zu finden sowie "die weitere Aufklärung ihrer Finanzierung sowie die Beschlagnahme von Vermögenswerten". Festnahmen erfolgten bislang nicht.

Durchsuchung in Augsburg im Zusammenhang mit der "Letzten Generation"

Wie das LKA weiter mitteilt, seien insgesamt 15 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden. Zudem beschlagnahmten die Ermittler demnach zwei Konten und vollstreckten einen Vermögensarrest. Das Verfahren laufe wegen des "Verdachts der Begehung von Straftaten" gegen die Klimaaktivisten, Hintergrund für die Ermittlungen seien zahlreiche Strafanzeigen aus der Bevölkerung seit Mitte 2022 gewesen, die Ermittlungen richteten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren wegen des Tatvorwurfes der Bildung bzw. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung.

"Den Beschuldigten wird zur Last gelegt, eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für die 'Letzte Generation' organisiert, diese über deren Homepage beworben und dadurch bisher einen Betrag von mindestens 1,4 Millionen Euro an Spendengeldern eingesammelt zu haben", heißt es weiter. Dieses Geld wurde dem LKA zufolge nach den bisherigen Erkenntnissen überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten der Vereinigung eingesetzt. Zwei Beschuldigte stehen zudem im Verdacht, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren.

Unter den Verdächtigen ist auch der Augsburger Mathematiker Ingo Blechschmidt, ein Mitinitiator des Klimacamps, der, wie berichtet, im Impressum der Internetseite der "Letzten Generation" stand und nach eigener Auskunft dort beim Telefondienst hilft. Ermittler durchsuchten am Donnerstag seine Wohnung und beschlagnahmten seine technischten Geräte, darunter nach seinen Angaben einen Laptop, den er für seine Tätigkeit als Uni-Dozent brauche. Blechschmidt sagt auf Anfrage, er fühle sehe sich wahrlich nicht als Teil einer kriminellen Vereinigung, sondern als jemand, der sich für die Demokratie einsetzt. Auch glaube er, dass sich in zehn Jahren viele Menschen fragen würden, was sie gegen den Klimawandelt unternommen hätten - auch die Rolle der Polizei und der Justiz werde dann aufgearbeitet, sagt Blechschmidt.

