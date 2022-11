Wie viel hat das Klimacamp mit den Aktivisten der "Letzten Generation" zu tun?

Plus Die Bürgerliche Mitte im Stadtrat fürchtet eine Radikalisierung des Augsburger Klimacamps. Sie begründen ihren Verdacht mit personellen Überschneidungen.

Wegen ihrer radikalen Protestformen bekommen die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" derzeit viel Gegenwind. Zuletzt gab es umstrittene Straßenblockaden und Sachbeschädigungen in Museen. Die Fraktion Bürgerliche Mitte im Augsburger Stadtrat hat sich deswegen jetzt zu Wort gemeldet. Die Stadträte fürchten eine Radikalisierung des Augsburger Klimacamps. Sie begründen ihre Sorge damit, dass der Augsburger Klimaaktivist Ingo Blechschmidt auch ein Verantwortlicher der "Letzten Generation" sei. Tatsächlich steht der Mathematiker, der zu den führenden Köpfen des Klimacamps neben dem Rathaus gehört, als Verantwortlicher im Impressum der deutschen Internetseite der "Letzten Generation". Er bestreitet allerdings, eine wichtige Rolle bei den umstrittenen Klimaschützern auszuüben.