Studierende in Augsburg kritisieren: Zu wenige erhalten Bafög

Komplizierte Förderanträge und die beschränkte Zulassung lassen viele Betroffene aus Augsburg und Umgebung aufgeben. Warum Experten auch sozial gerechtere Regeln für nötig halten.

Klaus Gerstle ist enttäuscht. Der Lehramtsstudent bräuchte finanzielle Hilfe, bekommt aber keine. Der 26-Jährige aus Ottobeuren studiert in Augsburg. Er hat die staatliche Bafög-Förderung beantragt und wurde abgelehnt. Vor seinem Studium arbeitete er bei der Bundeswehr. Aus dieser Zeit habe er noch Ersparnisse, sagt er. Jetzt muss er versuchen, mit seinem eigenen Geld klarzukommen. Bei stark steigenden Lebenshaltungskosten und einem jahrelangen Studium ist das für ihn nicht einfach. "Ich lebe in einer WG, dennoch muss ich viel Geld für Miete oder für Essen ausgeben."

Die "Studenten-Stütze" Bafög wurde 1971 eingeführt, um mehr soziale Chancengleichheit im deutschen Hochschulsystem herzustellen. Studierende bekommen die staatliche Förderung, wenn ihre eigenen finanziellen Mittel und die der Eltern nicht ausreichen. Bafög wird in der Regel zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Darlehen gewährt. Von der Darlehenssumme muss man insgesamt maximal 10.010 Euro zurückzahlen.

Wie sich der Kreis der Bafög-Empfänger entwickelt

Das klingt prinzipiell gut. Doch Gerstle ist längst nicht der einzige Student, der in der Praxis Probleme mit dem Bafög hat. Für Bezugsberechtigte gelten relativ niedrige Grenzwerte. Nach einer Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) wird der Kreis derer, die Bafög erhalten, immer kleiner. Nur noch elf Prozent der Studierenden erhalten die Förderung. Das sei ein Allzeit-Tief: "Das Bafög scheint seine ureigene Zielgruppe, diejenigen, die es am dringendsten benötigen, nicht mehr ausreichend zu erreichen", so das DSW. Dort fordert man, das Bafög-Regelwerk an die aktuelle Situation von Studierenden und deren Familien anzupassen und unter anderem die Elternfreibeträge zu erhöhen.

Etwas besser als im Bundesschnitt sieht es bei den rund 26.000 Studenten und Studentinnen in Augsburg aus. "Die Geförderten-Quote liegt bei uns bei etwa 14 Prozent", sagt der Sprecher des Studentenwerks Augsburg, Michael Noghero. Im Wintersemester vor einem Jahr hätten 5899 Studierende Bafög erhalten. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021/22 sei dies ein Zuwachs um rund 7,4 Prozent. Eine Erklärung könnte sein, dass Augsburg als arme Stadt mit einer vergleichsweise einkommensschwachen Bevölkerung gilt.

Viele Studierende tun sich schwer mit den Formalien, die man bei einem Bafög-Antrag erfüllen muss. Auch Wirtschaftsingenieur-Studentin Emily Elstner. "Gerade wohne ich noch in Kaufbeuren. Da ich mir im Moment leider keine WG oder keine Wohnung leisten kann, muss ich jedes Mal zur Uni nach Augsburg pendeln", erzählt sie. Sie hat einen Nebenjob, von dem sie jedoch nicht leben kann. Mit dem Online-Rechner wollte sie herausfinden, ob sie Bafög-berechtigt ist, oder ob ihre Eltern zu viel verdienen. "Aber so richtig funktioniert hat das auch nicht", sagt die 20-Jährige. Von einem Freund wisse sie, dass er seit Monaten auf eine Antwort auf seinen Antrag warte. "Das finde ich schon etwas abschreckend."

Bafög-Anträge erfordern umfangreiche Unterlagen

Beim Studentenwerk Augsburg sagt man dazu, vereinzelt höre man von technischen Problemen beim Online-Antrag. Insgesamt werde dieser Service aber sehr positiv bewertet. Ein anderes Problem scheint dagegen erheblich zu sein: Ein Großteil der Bafög-Anträge sei unvollständig, sagt Noghero. Hinzu kommt: Das Bafög stammt aus einer Zeit, in der Standard-Familien Mutter-Vater-Kinder eher die Regel waren. Heute gibt es sehr viele Patchwork-Familien. Das macht die einzureichenden Unterlagen umfangreicher und komplexer. Nach Angaben des Studentenwerks ergeben sich Verzögerungen bei der Bafög-Auszahlung meist aus einer verspäteten oder unvollständigen Antragstellung.

Auch Lehramtsstudentin Sarah Pucher fand den Online-Antrag ziemlich schwierig. Doch sie hat inzwischen alle notwendigen Formalien bewältigt. "Ich bin froh, dass ich seit dem Beginn meines Studiums Bafög bekomme", so die 19-Jährige. Doch sie sagt auch: Allein vom Bafög könnte sie nicht leben. Mit der staatlichen Förderung, einem Nebenjob in der Bäckerei und einer sparsamen Lebensweise komme sie über die Runden.

Augsburger Studentenwerk kennt die finanziellen Nöte vieler Studierender

Das Deutsche Studentenwerk fordert eine deutliche Anhebung des Bafög-Grundbedarfs und der Wohnkostenpauschale, um junge Menschen nicht zu benachteiligen. Die Bundesregierung hat Anfang 2023 den Grundbedarf beim Bürgergeld auf 502 Euro festgelegt. Dieser Betrag gilt als das Existenzminimum. Der Bafög-Grundbedarf von derzeit 452 Euro im Monat liege deutlich unter diesem Minimum, so das DSW. "Studierende essen, trinken und heizen aber nicht weniger als andere Menschen." Mit der Wohnkostenpauschale von derzeit 360 Euro im Monat könne man sich in nahezu sämtlichen Hochschulstädten kaum ein WG-Zimmer leisten.

Beim Augsburger Studentenwerk kennt man die finanziellen Nöte vieler Studentinnen und Studenten. Dort hält man auch eine Bafög-Förderung über die Regelstudienzeit hinaus für angebracht. Die Realität sei, dass nur ein kleiner Teil aller Studierenden in der Regelstudienzeit fertig werde. Was sollten Betroffene tun, wenn sie kein Bafög bewilligt bekommen? Noghero empfiehlt in solchen Fällen die Sozialberatung des Studierendenwerks. Wichtig sei, sich etwa vor dem Abschluss eines Kreditvertrages umfassend über die Konditionen zu informieren. Sonst könnte es teuer werden.