Augsburg

06:00 Uhr

Kosten-Check: Studierende müssen für Essen in der Uni-Mensa mehr zahlen

Plus Ein bundesweiter Kostencheck ermittelt hohe Preissteigerungen. Sind vegane Gerichte ein Preistreiber? Was der Mensabetreiber und was Studierende zum Angebot sagen.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Uni-Mensen haben im Normallfall ein besonders preisgünstiges Angebot. Studierende sollen dort für kleines Geld große Mahlzeiten bekommen. Mit der gegenwärtigen Inflation ändert sich das. Die steigenden Lebensmittelpreise machen das Mensaessen oft spürbar teurer. Das ergibt ein deutschlandweiter Vergleich, bei dem Augsburg preislich ungünstig abschneidet. Liegt das vielleicht am veganen Speiseplan, der ausgeweitet wird?

