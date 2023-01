Augsburg

vor 34 Min.

Immer mehr Augsburger allein zu Haus: Wie Single-Haushalte die Stadt verändern

Single-Haushalte Augsburg allein zu Haus: Die Stadt hat die fünfmeisten Single-Haushalte in Deutschland – über Gründe und Folgen.

Plus Mehr als jeder zweite Augsburger lebt allein. Das Phänomen betrifft zwei Altersgruppen besonders und hat weitreichende Folgen – nicht nur für den Wohnungsmarkt.

Von Max Kramer

Augsburg, Stadt der Fugger, der Panther, der Schwaben – und der Singles? Das ist mehr als ein Eindruck. Nicht nur wegen einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts GfK, nach der Augsburg zu den Top Fünf der Single-Hauptstädte in Deutschland gehört. Nur in Regensburg, Erlangen, Leipzig und Nürnberg ist demnach die Quote der Einpersonen-Haushalte noch höher. Auch die Zahlen der Stadt deuten klar auf einen Trend zum Alleine-Leben hin – das hat mehrere Ursachen. Und es ist eine Entwicklung, die Augsburg verändert.

