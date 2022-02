Augsburg

06:00 Uhr

Verwaltungsgerichtshof entscheidet am 7. März über das Klimacamp Augsburg

Plus Die Stadt Augsburg möchte weiterhin, dass das Klimacamp nicht dauerhaft in der Innenstadt bleibt. In erster Instanz bekamen die Aktivistinnen und Aktivisten Recht.

Von Michael Hörmann

Ist das Klimacamp in Augsburg eine Veranstaltung, die dauerhaft zu dulden ist? Die Entscheidung darüber liegt beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Darüber gibt es eine mündliche Verhandlung am Montag, 7. März. Die Stadt Augsburg möchte, dass das Klimacamp, das derzeit am Moritzplatz angesiedelt ist, nicht weiter als dauerhafte Versammlung angesehen wird. Die Aktivistinnen und Aktivisten, die rund um die Uhr im Camp sind, sollen dies künftig unterlassen. Doch die Organisatoren des Klimacamps wehren sich dagegen und bekamen in erster Instanz auch recht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen