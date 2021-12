Augsburg

19:53 Uhr

Der Augsburger Perlachturm wird für Jahre eingerüstet

In einer Blitzaktion hatte die Stadt am Mittwochabend die Gehwege rund um den Perlach und auch den Fischmarkt mit dem Klimacamp abgesperrt.

Plus Die Stadt will noch vor Weihnachten versuchen, den Perlachturm soweit zu sichern, dass die Absperrungen auf dem Gehweg verschwinden können. Das Klimacamp ist auf den Moritzplatz gezogen.

Die Stadt will den Perlachturm in den kommenden zwei Wochen so sichern, dass keine Gefahr durch herabfallende Steinbrocken besteht. Dazu wird der obere Teil des Turms an allen vier Seiten quasi mit einem Netz umwickelt. Man wolle noch vor Weihnachten die Sicherungsarbeiten in 60 Metern Höhe angehen, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU). Man sei bereits im Gespräch mit Firmen. Parallel prüft die Stadt, über den Gehwegen direkt am Perlach ein Gerüst aufzustellen, das Passanten wie ein Tunnel vor möglichen herabfallenden Steinbrocken schützt. "Wir wollen alles versuchen, damit die Absperrbaken möglichst noch vor Weihnachten abgebaut werden können", so Merkle. Dann seien auch Geschäfte und Kirche wieder zugänglich.

