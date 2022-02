Augsburg

vor 20 Min.

Das Klimacamp will möglichst schnell neben das Augsburger Rathaus zurück

Das Klimacamp hatte seine Zelte am 1. Juli 2020 neben dem Augsburger Rathaus aufgeschlagen. Momentan ist es an den Moritzplatz umgezogen. Die Klimaschützer wollen schnell zurück.

Plus Wegen der Baustelle am Perlachturm musste das Klimacamp umziehen. Die Klimaschützer wollen zurück ans Rathaus, die Stadt lässt offen, wann das geht.

Von Michael Hörmann

Seit 19 Monaten kämpfen überwiegend junge Menschen für eine bessere Klimapolitik in Augsburg. Sie tun dies in der Gruppe: Am 1. Juli 2020 wurde das Klimacamp neben dem Rathaus aufgeschlagen. Dort saßen Aktivistinnen und Aktivisten auch gegen Widerstände der Politik bis 8. Dezember 2021. An diesem Tag musste das Camp auf den Moritzplatz umziehen. Grund war eine kurzfristig von der Stadt veranlasste Sperrung des Areals neben dem Perlachturm. Die Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet, der Turm müsse besser geschützt werden, hieß es. Ende Januar ist nicht absehbar, wie lange die Klimaschützer am alternativen Standort ausharren müssen. Eines machen sie deutlich: Sie wollen so schnell wie möglich zurück auf den Platz neben dem Rathaus.

