Augsburg

vor 12 Min.

Vor Protestwelle: Letzte Generation will in Augsburg wieder "stören"

Plus Die Letzte Generation plant in Augsburg "ungehorsame Versammlungen". Wegen einer Aktion der Aktivisten muss die Uni ihre Fassade sanieren lassen – für 40.000 Euro.

Von Max Kramer

Auf der Schaezlerstraße, an einer Kreuzung direkt am Königsplatz, sind die Spuren noch zu sehen. Im Asphalt sind kleine Flecken, dort, wo sich Klimaaktivisten der Letzten Generation im Sommer 2023 festgeklebt und so den Verkehr stundenlang blockiert hatten. Sie mussten teils herausgeschnitten werden. Im November folgte eine weitere, kurze Blockade an der Gögginger Brücke, im Dezember besprühten Aktivisten das Uni-Gebäude. In diesem Jahr ist es bislang ruhig. Doch damit dürfte es bald vorbei sein.

Die Letzte Generation hat für Samstag eine bundesweite Protestwelle angekündigt, in zehn Städten sind "ungehorsame Versammlungen" geplant. In Bayern sind München und Regensburg betroffen, Augsburg nicht. Warum? "Wir wollen alle Energien in den Aktionen am Samstag bündeln", sagt Svenja Schraut, die für die Letzte Generation in Augsburg spricht. Hiesige Aktivistinnen und Aktivisten seien auch in München beteiligt. Nach Samstag solle der Protest dann wieder stärker in die Breite getragen werden – und damit auch nach Augsburg.

