Klebe-Aktion der Letzten Generation: Polizei schneidet Aktivisten aus Asphalt

In der Innenstadt starten fünf Klimaaktivisten der Letzten Generation erstmals in Augsburg eine Blockade-Aktion. Der Verkehr staut sich, die Polizei greift ein.

Rund zweieinhalb Stunden nach Beginn einer Blockade-Aktion der "Letzten Generation" hat die Polizei damit begonnen, die festgeklebten Klimaaktivisten zu entfernen. Während zwei Beteiligte direkt weggetragen werden konnten, müssen die Beamten bei den drei anderen den Asphalt aufschneiden. Spezialisten der Bereitschaftspolizei waren zur Blockade an der Fußgängerampel in der Schaezlerstraße gekommen, da sich das Gemisch aus Klebstoff und Sand zunächst nicht lösen ließ.

32 Bilder Blockade am Morgen: So läuft die Klebe-Aktion der Letzten Generation Foto: Silvio Wyszengrad

Die erste Klebe-Aktion der Letzten Generation in Augsburg hatte ihren Anfang um kurz nach 7.30 Uhr genommen. Fünf Aktivisten platzierten sich an der Ampel unweit des Königsplatzes, vier davon klebten sich mit den Händen an der Fahrbahn fest. Die Aktivisten hatten ihre Aktion am Donnerstag öffentlich angekündigt, Zeit und Ort aber offengelassen. Schnell staute sich der Verkehr in dem Bereich massiv, Straßenbahnen konnten normal fahren.

Die Polizei war zu Beginn der Aktion nicht am Ort des Geschehens, bald stießen jedoch mehrere Einsatzkräfte hinzu. Innerhalb einer halben Stunde wurde daraus ein größeres Aufgebot. Die Beamten leiteten zeitnah Schritte ein, um den Verkehr weiträumig umzuleiten. Auch ein Rettungswagen kam als Sicherheitsmaßnahme - ebenso wie Feuerwehrkräfte, die nach gut einer halben Stunde die Gegenfahrbahn absperrten, sodass die von der Blockade betroffenen Autos umkehren und wegfahren konnten. Rückstaus hielten zunächst jedoch an, teils bis zum Bereich an Altem Einlass und Justizgebäude.

In der Schaezlerstraße unweit des Königsplatzes hat am Freitagmorgen die erste Blockade-Aktion von Klimaaktivisten der Letzten Generation in Augsburg begonnen. Foto: Silvio Wyszengrad

Klebe-Aktion in der Augsburger Innenstadt heute: Lage zwischenzeitlich angespannt

Unmittelbar nachdem die Klebe-Aktion gestartet war, wichen mehrere Autofahrer auf die Gegenfahrbahn aus, wodurch es zu gefährlichen Situationen kam. Ein Hupkonzert ertönte, einige Autofahrer ließen die Motoren aufheulen, einzelne beleidigten die Aktivisten heftig. Allmählich beruhigte sich die angespannte Gesamtsituation jedoch, Dutzende Schaulustige versammelten sich an der Fußgänger-Ampel.

Gegen 9 Uhr kündigten sich Spezialisten der Bereitschaftspolizei an, die Erfahrung im Umgang mit Klebe-Aktionen haben. Offenbar erschwerte es das verwendete Gemisch aus Sand und Klebstoff, die Beteiligten vom Asphalt zu lösen. Die Polizei nahm die Personalien des Quintetts auf, ersten Einschätzungen zufolge gehen die Beamten wohl von Nötigung aus. Ein Polizist sagte den Aktivisten, man werte die Aktion als Versammlung, und forderte sie auf, die Verklebungen zu lösen und die Aktion im Königsplatz-Park fortzusetzen. Sollten sie die Straße nicht räumen, werde die Versammlung aufgelöst.

Da die Aktivisten den Aufforderungen nicht nachkamen, kündigte die Polizei an, "unmittelbaren Zwang" anzuwenden. Zwei Aktivisten konnten direkt weggetragen werden, bei den drei weiteren begann die Polizei damit, den Asphalt aufzuschneiden. Auch das Tiefbauamt war anwesend, um die Löcher anschließend zu schließen. Die Arbeiten erwiesen sich jedoch als aufwendig - auch weil Beamte wie Aktivisten beim Einsatz der Schneide-Maschinen geschützt werden müssen.

Letzte Generation startet am Freitag erste Klebe-Aktion in Augsburg

Die Beteiligten tragen Warnwesten und zeigen Banner mit "Letzte Generation vor den Kipppunkten". Bisher war die "Letzte Generation" deutschlandweit in anderen Städten aktiv, unter anderem in München, Ulm und Kempten. Zuletzt standen Aktivisten wegen diverser Festklebeaktionen oder auch der Beschädigung von Gemälden auch vor Gericht. Anders als die Augsburger Verkehrswendeaktivisten im Umfeld des Klimacamps mit ihren 15-Minuten-Demos meldet die Letzte Generation ihre Aktionen bei den Behörden nicht an. Teils kommt es dadurch zu erheblichen Staus. Die Aktivisten kleben sich dabei auch mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn fest.

Wie die Letzte Generation vor der Aktion in der Augsburger Innentstadt erklärt hatte, protestiere man gegen die Untätigkeit der Bundesregierung beim Klimaschutz. Der Staat versage bei seiner Pflicht, die Lebensgrundlagen zu schützen. Für den Freitagnachmittag ab 15 Uhr kündigte die Letzte Generation ein Picknick nahe der Universität an, um sich mit Interessierten über die Form des Protests auszutauschen. Durch die gezielte Störung des Alltags rücke man das Thema immer wieder in den Fokus, so die Aktivisten.

In der Innenstadt kommt es wegen der Blockade zu Verkehrsbehinderungen

Offen war zunächst, inwieweit es sich bei den klebenden Aktivisten am Freitag um eine Augsburger Unterstützergruppe handelt und ob ab jetzt regelmäßig Aktionen absehbar sind. Bekannt war bisher als Augsburg-Bezug der Letzten Generation nur, dass Ingo Blechschmidt, Mitinitiator des Klimacamps, als Verantwortlicher der Internetseite auftrat. Deswegen durchsuchte die Polizei im Mai im Zuge der bundesweiten Aktion, bei der wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wird, auch Blechschmidts Wohnadresse in Augsburg. Die Behörden hatten auch Telefone abgehört.

Umweltaktion Königsplatz Foto: Silvio Wyszengrad

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.