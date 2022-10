"Wir haben keine Wahl": Das Café Centro in der Maxstraße schließt

Plus Ende des Monats ist für das Café Centro in Augsburgs Maximilianstraße Schluss. Betreiberin Sarah Smolik fällt der Schritt nicht leicht. Welche Pläne sie nun hat.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Die Lage, die Größe des Cafés, sein Potenzial: Wenn Sarah Smolik sich an die Anfänge zurückerinnert, lächelt sie. Das Centro und sie, das sei schon eine besondere Beziehung, sagt sie. Eine, die bald enden wird: Zum Ende des Monats wird die 30-Jährige ihr Café in der Augsburger Maximilianstraße schließen. "Wir haben keine Wahl", sagt sie.