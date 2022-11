Videoserie

vor 22 Min.

Bücher und Baustelle: Folge 4 unserer Maxstraßen-Serie

Jeden Tag besuchte Antiquar Hartmut Schreyer das Café von Sarah Smolik. Dann musste es schließen. Was macht das mit den beiden? Hier sehen Sie die vierte Folge unserer Videoserie.

Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Plus Jeden Tag besuchte Antiquar Hartmut Schreyer das Café von Sarah Smolik. Dann musste es schließen. Was macht das mit den beiden? Hier sehen Sie die vierte Folge unserer Videoserie.

Von Manuel Andre, Axel Hechelmann Artikel anhören Shape

Der eine hält durch, die andere muss aufgeben: Wer ein Geschäft auf der Maximilianstraße führt, muss sich so mancher Herausforderung stellen. Während sich Hartmut Schreyer mit seinem Antiquariat seit Jahrzehnten in Augsburgs Prachtstraße behaupten kann, musste Sarah Smolik ihr Café Centro am Moritzplatz aufgeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen