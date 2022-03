Augsburg

08:43 Uhr

Hinweise auf dubiose Angebote an Ukraine-Geflüchtete in Augsburg

In Augsburg sind etliche Frauen und Kinder untergekommen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. Wegen dubioser Angebote sind Stadt und Polizei in Alarmbereitschaft.

Plus Deutschlandweit sind Ukraine-Geflüchtete mit fragwürdigen Annäherungsversuchen konfrontiert - wohl auch in Augsburg. Mädchen sollen angesprochen worden sein.

Von Max Kramer

Weit über 100.000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind wegen des Kriegs in ihrer Heimat inzwischen nach Deutschland geflüchtet, bei sich häufig nur das Nötigste. Sie erwartet die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, aber auch eine ungewisse Zukunft – und in Teilen Deutschlands offenbar auch ein dubioses Treiben. Mehreren Medienberichten zufolge sollen geflüchtete Frauen nach ihrer Ankunft fragwürdige Angebote erhalten haben, die bis zur Prostitution gingen. Auch in Augsburg ist die Achtsamkeit angesichts erster Vorkommnisse groß.

