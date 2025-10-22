Bekommt Augsburg eine Magnetschwebebahn?

Stadt und Stadtwerke prüfen in einem Planspiel Möglichkeiten, ein innovatives Verkehrssystem wie eine Magnetschwebebahn oder eine Seilbahn in Augsburg zu bauen. Umsetzbar wäre ein solches Projekt nur im Zusammenhang mit der Internationalen Bauausstellung in München, an der sich Augsburg beteiligt. Es handelt sich dabei um keine klassische Ausstellung, sondern um städtebauliche Projekte mit Verkehrsbezug, die bis 2034 entstehen sollen. Projektvorschläge der Stadt sind dabei eine lebenswertere Bgm.-Ackermann-Straße sowie ein modernes Mobilitätskonzept für Uniklinik und Medizinfakultät - was einen Einsatz etwa einer Magnetschwebebahn auf der Route der geplanten Linie 5 nahelegen würde.
Stadt und Stadtwerke betonen allerdings, dass es keinerlei konkrete Pläne gebe. Man schaue regelmäßig, was an neuen Ideen auf den Markt kommt. Die Planungen für die Straßenbahlinie 5, betonen beide, gingen unabhängig davon weiter. Die Linie 5 zwischen Hauptbahnhof und Uniklinik zieht sich seit Jahren, weil zahlreiche bauliche Schwierigkeiten (etwa die Kreuzungen mit B17 und Kriegshaberstraße) ungelöst sind. Ein erster Teilabschnitt zur Erschließung des Bahnhofstunnels aus dem Westen soll ab kommendem Jahr gebaut werden, der Rest des Projekts steht aktuell in den Sternen.
Eine Seilbahn oder eine aufgeständerte Magnetschwebebahn könnten diese Schwierigkeiten umschiffen. Das Thema Seilbahn, das vor einigen Jahren verstärkt für urbanen Einsatz diskutiert wurde, scheint wieder zu den Akten gelegt. Eine Magnetbahn auf Stelzen könnte Probleme einer Straßenbahn - etwa Kreuzungen und Eingriffe in Grünflächen - vermeiden und einen autonomen Betrieb ermöglichen, so die Stadt. Aktuell sei man aber in einem sehr frühen Stadium.
In Nürnberg und Berlin werden Pläne diskutiert
Inwiefern man bereits im Gespräch mit Anbietern ist, ist unklar. Ein naheliegender Anbieter wäre die Firma Max Bögl aus der Oberpflalz, die vor Jahren bereits den Betrieb einer über der A8 aufgeständerten Magnetschwebebahn zwischen Dasing und München sondierte. Das Projekt verlief im Sand. In der Prüfung ist das Transportsystem Bögl aber in Berlin und Nürnberg. In Nürnberg wäre - eine Parallele zur Linie 5 - ein Krankenhaus mit Magnetschwebebahn mit dem Bahnhof zu verbinden. Angestoßen wurde das Thema von Ministerpräsident Markus Söder. Das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie dort war: Man könnte bauen, das Umsteigen zwischen den Verkehrssystemen sei für Fahrgäste aber zu unattraktiv. Allerdings ist in Nürnberg keine eigene Magnetbahn-Linie geplant, sondern die Verlängerung einer Neubau-Tramlinie. Entschieden ist noch nichts.
Grüne setzen weiter auf die Straßenbahn
Den Überlegungen wenig abgewinnen können die Grünen im Augsburg Stadtrat, die auf die Straßenbahn setzen. „Es stellt sich die Frage, ob ausgerechnet Augsburg das Risiko eingehen sollte, Testballon für so ein Verkehrsmittel zu sein“, so Grünen-Rat Matthias Lorentzen. Eine Magnetbahn sei nicht günstiger, stelle eine neue Technologie im Stadtwerke-Fuhrpark dar und sei losgelöst vom Bus- und Tramsystem. Zudem habe eine Magnetbahn speziell in der einspurigen Variante eine deutlich geringere Kapazität als die langen Niederflurstraßenbahnen in Augsburg.
Bis auf Weiteres werden sich die Stadtwerke oder der AVV bei der Anbindung der Uniklinik ohnehin deutlich bodenständigerer Lösungen bedienen müssen. Weil die Buslinie 32 zu Spitzenzeiten recht voll ist, soll nun der Einsatz von Expressbussen geprüft werden, bis es eine Lösung für eine direkte Schienenanbindung zwischen Bahnhof und Uniklinik gibt.
"Stadt und Stadtwerke prüfen in einem Planspiel Möglichkeiten" - für den Fall, dass man bei der geplanten Fortführung der Straßen- bahn die Kurve(n) nicht hinbekommt ?
Für den 1. April wäre das eine perfekte Schlagzeile und für AAugsburg zielführend die Energie in die Umsetzung realer projekte zu investieren. Ob ICE Strecke Ulm-Augsburg der Europa-Magistralen Paris-Wien, Tram Linien oder HBF - danke an alle, die sich für Augsburg einsetzen.
Wie viele Promille muss man haben, um auf so eine Schnapsidee zu kommen? Der Maglev in Shanghai, eigentlich als schnelle Verbindung für Geschäftsleute nach Downtown gedacht, fährt seit Start anno 2004 unwirtschaftlich. Man hat sogar die Fahrten mit Maximalgeschwindigkeit aus Kostenspargründen auf ein Minimum reduziert, um Touristen wenigstens noch die Chance auf eine Hochgeschwindigkeitsfahrt zu geben. Eine Verlängerung der Strecke nach Hangzhou anlässlich der Expo 2010 wurde gar nicht erst in Angriff genommen. Die Luftschlösser der SWA sind komplett abwegig!
Weder die Stadt Augsburg, noch die Stadtwerke im Besonderen sind nicht einmal im Ansatz noch fähig dazu, erstens den Bahnhofstunnel fertig zu stellen, noch sind die Stadtwerke fähig und überhaupt auch nur ansatzweise in der Lage dazu, neue Straßenbahnzüge in Betrieb zu nehmen, da träumt man schon von einer Magnetschwebebahn. Den Bau bekäme die Stadt vielleicht noch auf die Reihe. Was bliebe dann allerdings? Eine Bauruine, mit monströsen Kosten. Insbesondere natürlich eine noch viel brutalere Finanzlage als dies heute der Fall ist. Ich halte solche Pläne für unrealistisch. Für mich sieht es eher danach aus: Den Bahnhofstunnel fertig zu stellen daran denken die Stadtwerke nicht einmal im Traum. Wird schon in Vergessenheit geraten, oder man findet irgendwann neue Ausreden, warum das nicht geht und warum man den Bau eingestellt hat. Eine Magnetschwebebahn wird dann ohnehin zu teuer und die notwendigen Haltestellenabstände zu nah, so dass ein vernünftiger Betrieb nicht möglich sei.
Ich würde den Plan unseres technisch begabten Ministerpräsidenten noch mit in die Planungen mit aufnehmen. Lufttaxis!
Es ist immer wieder das selbe, man kritisiert, ohne erst mal zu lesen, was im Artikel steht. Wer sich heute mit dem Gedanken beschäftigt, ein neues Auto zu erwerben, der setzt sich doch auch mit dem jetzt schon möglichen Angebot auseinander. Nichts anderes machen Stadt und Verkehrsbetrieb. Würden sie es nicht machen, dann käme von den selben Leuten die Kritik, man würde sich gegen neue Techniken verschließen. Solche Prüfungen machen durchaus Sinn, weil man dann auch über Informationen verfügt, welche Entscheidungen welche Auswirkungen haben.
Wenn man kein Geld hat und überachuldet ist, sollte man sich auch kein Auto kaufen. Gleiches gilt für dir Stadt. Laut Meldungen der AZ ist für Schulen, Turnhallen und Schwimmbäder kein Feld vorhanden. Für Radschnellwege und Planspiele soll jetzt das Geld vorhanden sein?
Nein Herr König, solche Planungen machen keinen Sinn, da ist jeder Euro verschwendet. Ein reines Ablenkungsmanöver.
Herr König, Sie sollten für den Stadtrat kandidieren. Die setzen gerne viel Geld für abwegige Ideen in den Sand
Im ersten Schritt sollte jetzt zum überaus sinnvollen Bahnhofstunnel erst mal eine aufwendige Brücke über den Bahnhof gebaut werden, um dann die vielleicht irgendwann realisierte Schwebebahn richtig im Stadtzentrum einschweben zu lassen. Eine halbe Milliarde sollte dafür schon mal locker gemacht werden. Man ist ja schließlich wer.
Eine Brücke für die Tram über die B17 ist zu teuer, aber über eine Magnetbahn denken die swa nach...
Ich denke solch ein Vorhaben ist viel zu teuer. Die Baukosten müssen über die Fahrpreise und Subventionen eingespielt werden. Ob dann auch sozial Schwache ihre Kranken noch besuchen können? Oder möchte man mit diesem ganzen Glitzer-High-Tech-Hokuspokus (mietzahlungskräftige)Ärzte anlocken?
Geht's noch. Sind die komplett verrückt geworden???
Planspiele sind super - die lenken prima ab von Bahnhof, Linie nirgendwo und dem Theater mit dem Theater. Der kluge Politiker weis schon, dass im März gewählt wird. Da passt so eine "Augsburg will hoch hinaus" Meldung doch viel besser, als das ewige Gejammere um die armen Kinder und die maroden Schultoiletten.
Das ist eine Schnapsidee. Wir brauchen endlich die 5er zur Uniklinik inkl. Einbindung in den Bahnhofstunnel. Den könnte eine Schwebebahn übrigens nicht anfahren und es gäbe unnötige Erschwernisse beim Umsteigen. Übrigens: das „Schweben“ in Schwebebahn kommt nicht von „Schweben wie eine Feder“. So ein Ding macht viele Lärm. Mehr als eine Straßenbahn.
Schüler gehen nicht aufs Klo weil es dort stinkt. Aber zum Medizin Campus mit der Magnetschwebebahn? Alleine das darüber nachgedacht wird und Geld verschwendet wird ist ein Witz!
Beim zweiten Mal lesen fällt mir erst dieser Zusammenhang wieder ein: Vor zwei Wochen berichteten zahlreiche Medien über den Arbeitsgerichtsprozess, den die Stadt Augsburg gegen die ehemalig OBin Weber-Referentin Stella Plazibat verloren hat. Besagte Frau Plazibat arbeitet lt. Berichterstattung an genau diesem Projekt [ Bau-Ausstellung München - incl. Transrapid ]- bzw. an der Kommunikation dazu. und nun - zwei Wochen später - ploppt auf einmal das Thema Magnetschwebebahn und Augsburg in den Medien auf. Wenn das mal kein Zufall ist ;-)
Eine Magnetschwebebahn wäre für die Anwohner sicher verträglicher als wenn alle 5 Min eine Straßenbahn das Gleisbett (und die Häuser) durchrüttelt
Richtig, eine Magnetschwebebahn kann nur alle 10 Minuten verkehren. Und das ist ihr großer Nachteil, denn damit befördert sie viel weniger Menschen als eine Straßenbahn. Allerdings verkehrt sie 4 Meter über dem Boden, sodass die Fahrgäste bei manchen Anwohnern im 1. Stock in die Wohnzimmer blicken könnten.
Das trifft sich gut, ich wohn im Erdgeschoss!
Bitte keinen neuen kostspieligen Luftschlösser der Stadt Augsburg, welche nur die Verschuldung weiter in die Höhe treiben. Die Stadt soll lieber die schlechten Straßen sanieren und nicht den Grünen das Feld für Deindustrialisierung und Niedergang komplett überlassen. Hat Augsburg wirklich eine CSU-Oberbürgermeisterin?
Können Sie lesen? Nein? Achso, ja dann... Die Grünen sind GEGEN das Projekt und setzen auf die Straßenbahn. Aber immer schon auf die Grünen einschlagen. das können Sie!
Genau das kann ich und das ist auch notwenidg, denn diese Partei hat in der Amüpel nicht nur die Axt an unsere industriellen Grundlagen gelegt, sondern will auch unsere Gesellschaft dauerhaft umbauen. Vielleicht sind Sie ja ein Profiteur von diesen Auto-, Deutschland- und Israelhassern per excellence.
Ja und das ist auch notwendig. Man kann nur hoffen, dass Die Grünen nicht mehr ausreichend Stimmen bekommen für eine Koalition mit der CSU. Das soll dann die SPD machen und nicht die Deutschland-, Industrie- und Israelhasser, die früher Maoisten wie Trittin oder Kretschmann waren oder wie Josef "Joschka" Fischer sich von der PLO zum Terroristen ausbilden ließen und sich im "Straßenkampf" gegen die Polizei "verdient" gemacht haben.
Herr Kottmaier, ist das Ihre Wahrheit? Sind Sie von dem was Sie schreiben wirklich überzeugt? Ich fürchte "JA". Sie müssen sich nach der nächsten Wahl keine Sorgen um die Grünen machen, eher um Ihre CSU und SPD.
Augsburg sollte schnell die Straßenbahnlinie 5 aufs Gleis bringen. Dafür haben wir für eine Viertelmilliarde den Bahnhofstunnel gebaut. Magnetschwebebahn-Diskussionen halten uns da nur unnötig auf. Nicht umsonst haben sich alle deutschen Städte - München, das Ruhrgebiet, und zuletzt auch Nürnberg - dagegen entschieden. Magnetschwebebahnen sind teuer, unflexibel und befördern weniger Menschen als eine Straßenbahn.
Bricht jetzt hier der södersche Größenwahn aus? Die Stadt Augsburg hat eine halbe Milliarde Schulden, marode Schulen und die Sanierung des Staatstheaters verschlingt bald 450 Millionen Euro an Steuergeldern.
Haben wir heute den 1. April? Hat die Stadt für so einen Unsinn das Geld? Für die Schulen, Turnhallen und Schwimmbäder ist nichts vorhanden und jetzt führt man Planspiele für eine Magnetschwebebahn oder Seilbahn durch. Da kann man nur an seinem Verstand zweifeln!
an den 1. april habe ich auch gedacht ;-)
Die Stadt soll sich mal lieber um ihre maroden Finanzen kümmern und nicht durch neue Luftschlösser die Verschuldung der Stadt weiter in die Höhe treiben. Manchmal frage ich mich, ob die CSU überhaupt die Oberbürgermeisterin stellt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden