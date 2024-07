Cannabis-Samen werden im Automaten angeboten

Eine Betreiberin von Automatenkiosken verkauft an ihren Standorten in Augsburg seit ein paar Wochen Cannabis-Samen. Die Nachfrage danach sei groß, sagt sie.

Als das neue Cannabisgesetz mit seiner Teillegalisierung am 1. April in Kraft trat, fackelte Daniela Diener nicht lange. Rasch nahm die Betreiberin zweier Automatenkioske in Augsburg Cannabis-Samen mit ins Sortiment. Die 41-Jährige erzählt, wie das Angebot angenommen wird und dass sie es demnächst sogar noch erweitern möchte.

Noch hat Diener nur zwei der sogenannten Automatenkioske in Augsburg. Einer steht in der Blücherstraße in Lechhausen, der zweite befindet sich im Hunoldsgraben in der Altstadt. Nächsten Freitag kommt ein dritter Standort in Haunstetten dazu, beim Supermarkt Norma in der Haunstetter Straße. Neben Getränken, Zigaretten, Süßigkeiten und Knabberzeug sollen dort dann nicht nur Cannabis-Samen verkauft werden, sondern auch Stecklinge. Diener ist von den neuen Produkten in ihrem Angebot überzeugt.

"Die Samen kommen sehr gut an. Sie zählen mittlerweile zu unseren Top-Ten-Produkten." Ein paar nicht so gut laufende Süßigkeiten mussten dafür weichen. Ein bis drei Cannabis-Samen sind in den Packungen enthalten, die unterschiedlicher Qualität sein sollen. Zehn bis 35 Euro kann der Kunde dafür ausgeben und sich damit zu Hause Cannabis-Pflanzen züchten. Das neue Gesetz der Bundesregierung, das von der bayerischen CSU scharf kritisiert wird, erlaubt für den privaten Eigenanbau maximal drei Pflanzen. Kaufen darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist.

Cannabis aus dem Automaten: Stecklinge im Augsburger Kiosk

"Wie bei Zigarettenautomaten auch haben unsere Automaten einen Dokumentenleser für den Personalausweis", erklärt Diener, die bei ihrem neuen Standort in Haunstetten das Angebot erweitern möchte. Dort soll es neben den Automaten eine Art "Showroom" geben, in dem verschiedene Stecklinge zu den gängigen Öffnungszeiten zum Verkauf angeboten werden, dann eben auch mit persönlicher Beratung vor Ort. "Bei uns wird man auch Anbauzubehör kaufen können", so Diener, die sagt, neben den Hanf-Geschäften seien sie die einzigen in Augsburg, die Cannabis-Samen verkaufen würden.

Bislang habe sie keine Probleme mit Behörden gehabt, betont die Unternehmerin. Offenbar gibt es beim Verkauf von Samen und Stecklingen eine Gesetzeslücke. So hatte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach vor wenigen Wochen erst vor einem unkontrollierten Verkauf von Cannabis-Samen und -Stecklingen gewarnt, da diese angesichts Gesetzeslücken sogar in Bau- und Gartenmärkten angeboten werden könnten.

