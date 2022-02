So bereitet man sich auf die Corona-Quarantäne vor

Also mal im ernst.Wenn man den Artikel liest hat man den Eindruck, dass manch einer ohne vorherigen Plan und Schwimmwesten nicht aufs Klo gehen kann.



Das meiste Zeug hat man sowieso zuhause. Wenn was fehlt, kann man es sich bei Bedarf liefern lassen.



Unglaublich, diese Unselbständigkeit. Der Trend in diesem Land geht immer mehr in Richtung betreutes Vollkasko Leben.



Was ist der nächste Rat, Messer aus Sicherheitsgründen aus dem Haushalt verbannen und nur noch Vorgekautes einkaufen?



Sorry für die Überspitzung. Aber es wird in dem Land der Liege mit dem Handtuch Reservierer immer schräger. "German Angst" nennt man das in anderen Ländern und lacht über uns.



Der Deutsche hat sowieso für jede Aktivität auch Spezialkleidung. Sonst geht da gar nichts. Gibt es schon Quarantäne Survival clothing?

