Ein gefürchtetes Phantom: Als der „Mädchenschneider“ in Augsburg umging

In der Dämmerung lauerte er in den verwinkelten Gassen der Augsburger Altstadt seinen Opfern auf. Eine hagere Gestalt mit einem langen schwarzen Mantel, das Gesicht verborgen durch einen breiten Hut. In der Hand eine scharfe Klinge, mit der er auf offener Straße Frauen verletzte, an den Händen, am Hals oder dem Oberkörper schnitt. Fast 20 Jahre lang versetzte der Unbekannte, den sie in Augsburg bald den „Mädchenschneider“ nannten, die Stadt in Angst und Schrecken. Im Rahmen der Recherchen für ihre Promotion ist Susanne Wosnitzka auf diese schauerliche Episode der Augsburger Stadtgeschichte gestoßen. Und auf einen tragischen Todesfall.

Katharina Indrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis