Augsburg

Entgegen dem Trend: So entwickeln sich die Wohnungspreise in Augsburg

Der Quadratmeterpreis für Immobilien ist im Sommer entgegen dem Trend in anderen bayerischen Städten gesunken. Warum sich Interessenten aber nicht viel Hoffnung machen sollten.
Von Stefan Krog
    Die Preise für Immobilien sind in Augsburg den Sommer über leicht gesunken.
    Die Preise für Immobilien sind in Augsburg den Sommer über leicht gesunken. Foto: Ulrich Wagner

    Erst kam mit der Zinswende vor drei Jahren ein deutlicher Rückgang bei den Immobilienpreisen, dann wurden Häuser und Wohnungen im Frühjahr wieder minimal teurer, in den vergangenen Monaten gab es aber wieder einen Rückgang: Um etwa drei Prozent sind die Quadratmeterpreise für Wohnungen in Augsburg seit dem Frühjahr gesunken, auch bei Einfamilienhäusern und Reihenhäusern gab es leichte Preisrückgänge. Der Immobilienverband IVD, der die Zahlen erhoben hat, warnt aber davor, die Ausschläge überzubewerten.

