Der Fall Volker Ullrich: 45.744 Wählerstimmen verpuffen im Nichts

Sorry Herr Krog, aber hier verbreiten Sie mit Ihrem Kommentar Unsinn. Denn es war lange vor der Wahl schon bekannt, dass nur die Zweitstimme über die Zusammensetzung des Bundestags entscheidet. Daher sind auch nicht 45.744 Stimmen verloren oder im Nichts verpufft. Denn dann müssten Sie das auch den anderen Direktkandidaten zubilligen, da ja auch deren Wählerstimmen im Nichts verpuffen. Die CSU hat 44 Sitze im Bundestag bekommen, also genau den Anteil, der ihr nach dem Wahlergebnis auch zusteht. Auch von daher ist es Unsinn, von verlorenen Stimmen zu sprechen. Herr Ullrich war seit 2013 im Bundestag, aber mir ist in all den Jahren kein einziger spezieller Einsatz von ihm für Augsburger Belange im Bundestag bekannt. Last but not least hätte die CSU 16 Jahre Zeit gehabt, eine Wahlrechtsreform mitzuentscheiden, aber der ging es nur darum, mit möglichst vielen Abgeordneten im Bundestag zu sein. Und wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, das wusste schon Gorbatschow.