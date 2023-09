Welche Freibäder in Augsburg sind noch geöffnet?

Das letzte Wochenende der Sommerferien steht bevor – und das Wetter lädt zu einem Freibadbesuch ein. Vier der fünf Augsburger Freibäder haben noch geöffnet.

Der Herbst in Bayern ist noch nicht in Sicht. Auch das letzte Wochenende der Sommerferien wird mit bis zu 32 Grad nochmal heiß und sehr sonnig. In Augsburg gibt es insgesamt fünf Freibäder. Im Familienbad und im Bärenkeller Bad werden die Becken bei schlechtem Wetter beheizt. Das Fribbe Freibad und das Naturfreibad Haunstetten kommen ohne Heizung und Chlor aus. Dort wird im 300 Meter langen Lechkanal oder im über 10.000 Quadratmeter großen See gebadet und geschwommen. In Lechhausen ist der Eintritt frei. Vier dieser fünf Freibäder haben aktuell noch geöffnet – die meisten jedoch nur noch bis Ende dieser Woche.

Diese Freibäder in Augsburg haben noch geöffnet

Freibad geöffnet bis Öffnungszeiten Preise Bärenkeller Bad 10. September 11 bis 19 Uhr Erwachsene: 4,50 Euro Kinder: kostenlos Ermäßigt: 2,80 Euro ab 18 Uhr: 3,80 Euro Familienbad am Plärrer 10. September 11 bis 19 Uhr Erwachsene: 4,50 Euro Kinder: kostenlos Ermäßigt: 2,80 Euro ab 18 Uhr: 3,80 Euro Fribbe 10. September 11 bis 19 Uhr Erwachsene: 4,50 Euro Kinder: kostenlos Ermäßigt: 2,80 Euro ab 18 Uhr: 3,80 Euro Naturfreibad Haunstetten Ende September 9 bis 20 Uhr (für Mitglieder ab 7 Uhr) Familienkarte: 8 Euro Erwachsene: 4 Euro 6 bis 17 Jahre: 3 Euro Ermäßigt: 3 Euro Kinder unter 6 Jahren: kostenlos

Freibad Lechhausen ist bereits geschlossen

Als einziges Freibad in Augsburg hat das Freibad Lechhausen bereits seit dem 3. September geschlossen. Es wird erst zur nächsten Saison wieder öffnen.

Am 11. September startet Hallenbadsaison in Augsburg

Das Bäderamt hat bereits eine erste Bilanz der Saison gezogen. Im Familienbad, Bärenkellerbad und Fribbe wurden in diesem Sommer bislang etwa 152.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. 2022 waren es noch fast 240.000. Am erfolgreichsten schnitt in diesem Sommer bislang das Familienbad ab.

Wenn die Freibadsaison am 10. September in Augsburg endet, beginnt die Hallenbadsaison. Im Hallenbad Göggingen, im Spickelbad und im Hallenbad Haunstetten beginnt der Betrieb am 11. September. Das Alte Stadtbad inklusive der Sauna geht am 15. September an den Start.

