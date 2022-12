Hintergrund

06:30 Uhr

Streitfall: Uni Augsburg schafft begrenzte Amtszeit für Präsidentin ab

Plus Hinter verschlossenen Türen wurde entschieden, die Grundordnung der Universität Augsburg zu ändern. Kritiker sehen das Prinzip der Herrschaft auf Zeit ausgehebelt.

Von Eva Maria Knab

Was für amerikanische Präsidenten gilt, gilt vom Prinzip her auch für Präsidenten bayerischer Universitäten: Ihre Amtszeit ist nach dem Gesetz zeitlich begrenzt. Die Universität Augsburg wird nun ihre Grundordnung ändern. Damit könnte Präsidentin Sabine Doering-Manteuffel über die bislang geltenden maximal zwölf Jahre hinaus "regieren". Sowohl die geplante Möglichkeit zur Amtszeitverlängerung als auch die Vorgehensweise sorgen in Reihen der Mitarbeiter für erhebliche Unruhe. Manche sprechen von einem "Skandal".

