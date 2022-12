Von 1 bis 461.000.000: Diese Zahlen machten das Jahr 2022 in Augsburg besonders

2022 erlebte Augsburg Streite und Schließungen, Tode und Geburten, Humor und Hitze, Spektakuläres und Sandiges. Besondere Zahlen – und die Geschichten dahinter.

Ein normales Jahr ist es nicht, das da hinter Augsburg liegt. Die Stadt und ihre Menschen haben 2022 Skurriles gesehen, bewegende Ereignisse erlebt, beeindruckende Persönlichkeiten hervorgebracht, Trauer erfahren. Hinter vielen dieser Geschichten stecken Zahlen, die im Sog der Ereignisse etwas untergehen. Deshalb drehen wir nun einmal den Spieß um: Lesen Sie hier die Zahlen, die das Jahr 2022 zu einem besonderen gemacht haben – und die Geschichten dahinter.