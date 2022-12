Jahresrückblick 2022

Ikea-Unfall, Überstunden, Pflegeskandal: Das hat Augsburg 2022 bewegt

Widerstand gegen Zerschlagung von Premium Aerotec, Debatte um Sportkind-Monitore, tödlicher Unfall am Ikea-Parkplatz, Schließung eines Skandalheims - vier Themen aus dem Jahr 2022.

Plus Eine junge Frau stirbt in einem 800-PS-Auto, ein Skandalheim schließt - und doch gibt es auch gute Nachrichten. Acht Themen, die uns in diesem Jahr viel beschäftigt haben.

Es gibt im Lauf eines Jahres viele Themen, die uns als Redaktion beschäftigen. Manche aber stechen aus dem Nachrichtenstrom heraus - weil sie die Leserinnen und Leser besonders bewegen, und auch uns. Ein Rückblick auf wichtige Augsburger Nachrichten des Jahres 2022.

