„Wir sind mit unserer Kirchweih am Jakobsplatz angekommen“

Altes plus Altes ergibt ein junges, dynamisches Fest, das bei den Menschen ankommt. Augsburg lieferte am Wochenende den Beweis, dass die Rechnung aufgeht. Die Fuggerei gilt als ältestes Sozialsiedlung der Welt. Die Jakober Kirchweih wird als ältestes Volksfest in der Stadt bezeichnet. Bei der Jakober Kirchweih war die Fuggerei ins Programm einbezogen. Zudem gab es ein besonderes Schmankerl: Die Fuggerei gewährte allen Besuchern freien Eintritt. Draußen vor der Fuggerei waren Stände und Bühne am Jakobsplatz aufgebaut. Sabine Hofmann, die sich als Vorsitzende im Stadtteilverein Jakober Verein seit Jahren engagiert, sagt: „Wir sind mit unserem Fest am Jakobsplatz angekommen.“ Ein wichtiger Programmpunkt ist stets der Jakobuslauf. Er feierte in diesem Jahr Jubiläum.

Die Tanzgruppe der Patrizier war zu Gast bei der Jakober Kirchweih. Foto: Michael Hochgemuth

Die Stimmung auf der Kirchweih war am Samstag und Sonntag prächtig. Traditionell wird das Fest mit einem Pilgerzug eröffnet. Historische Gruppen nahmen auch dieses Jahr teil. Die Frauen und Männer, die am Samstag zur Mittagszeit an einem Tisch saßen, fallen auf. Die Gruppe stellt Patrizier dar. Christine Kriesten sagt, der Tanzgruppe mache es immer Freude, bei der Kirchweih dabei zu sein. Man werde auch gerne von Passanten auf die außergewöhnlichen Gewänder angesprochen.

Edeltraud Enslin (links) und Angelika Stibi wohnen in der Fuggerei. Foto: Michael Hochgemuth

In der Fuggerei war zur Mittagszeit bereits viel los. Viele Gruppen waren unterwegs. Die Fuggerei gilt bei Touristen nach wie vor als beliebte Sehenswürdigkeit. „Wir kommen aus München und waren ganz überrascht, dass wir gar keinen Eintritt zahlen mussten“, sagte eine jüngere Frau. Die Fuggerei möchte sich durch die Aktion bei der Kirchweih aktiv einbringen, heißt es. Erwachsene zahlen regulär acht Euro Eintritt. Ermäßigte Tickets kosten sieben Euro, der Eintrittspreis für Kinder von acht bis 17 Jahre beträgt vier Euro, um die älteste Sozialsiedlung der Welt mit ihren vier Museen zu besichtigen. In der Fuggerei leben rund 150 Bedürftige aus Augsburg für 88 Cent Jahreskaltmiete. Der Tourismus mit den Eintrittsgeldern gilt als wichtige Einnahme, um den Erhalt der Sozialsiedlung zu sichern.

Zwei Bewohnerinnen der Fuggerei mögen die Kirchweih

Auf einer Bank saßen am Samstag zwei Frauen, die das Treiben aufmerksam verfolgten. Edeltraud Enslin und Angelika Stibi stellen sich als Bewohnerinnen der Fuggerei vor. „Uns gefällt es, wenn während der Kirchweih eine solch tolle Stimmung in der Fuggerei herrscht“, sagt Angelika Stibi. Wer in der Fuggerei lebe, wisse, dass sich auch viele auswärtige Gäste für die Sozialsiedlung interessieren: „Wir genießen den Tag.“

Die Kirchweih ist für das Organisationsteam mit reichlich Arbeit verbunden. Sabine Hofmann und Christian Gerlinger sind die treibenden Kräfte im Stadtteilverein: „Uns steht ein Team von rund zehn Personen zur Seite.“ Hofmann würdigt nicht nur einmal das Engagement der Fuggerei: „Dies tut uns allen sehr gut.“ Es bewähre sich zudem, dass die Gastronomie vom Team der „Tafeldecker“ übernommen werde. Die Tafeldecker betreiben regulär Lokal und Biergarten in der Fuggerei. Bei der Kirchweih sind sie mit Speisen- und Getränkestände am Jakobsplatz dabei.

Der Jakobuslauf ist fester Bestandteil der Jakober Kirchweih. Foto: Michael Hochgemuth

Am frühen Samstagabend waren die Biertischgarnituren gut gefüllt. Der Jakobuslauf machte sich bemerkbar. Läufer und Familienmitglieder vergnügten sich auf der Kirchweih. Der Jakobuslauf feierte in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen. Der Andrang war groß, hieß es beim Organisationsteam: „Wir haben alle T-Shirts, die eigens für den Jubiläumslauf gefertigt wurden, verkauft.“ Manfred Floußek hat eine eigene Rechnung aufgemacht: „Wir haben jedes Mal zwischen 400 und 500 Teilnehmer. Dies macht folglich bei 25 Jahren mehr als 10.000 Teilnehmer.“

Jakobuslauf ist fester Bestandteil der Jakober Kirchweih

Der Lauf, an dem auch viele Schülerinnen und Schüler jedes Jahr mitmachen, wird vom DJK-Diözesanverband organisiert. Der Lauf führt zum Lech und zurück. Streckenposten und Polizei regelten den Verkehr. Um für Schutz auf der Kirchweih zu sorgen, waren einige Fahrzeuge rund um den Jakobsplatz quergestellt.