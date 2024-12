Shopping Queen in Augsburg: Kandidatin rast in Folge 4 mit Bonus-Geld zu TK Maxx

Mit Dani Hettler hat VOX eine waschechte Schwäbin ins Rampenlicht geholt. Die 53-Jährige erfüllt viele Klischees: Im Kleiderschrank stapeln sich Dirndl, auf den Tisch kommen Weißwürste und beim Shopping wird (trotz 200-Euro-Bonus) eisern gespart – um sich am Ende ein nobles Parfum zu gönnen. Doch Dani steht zu sich selbst und sorgt am Ende für den großen Knaller. Eine Frage bleibt jedoch offen: Hat sie die Idee mit der Halskette gestohlen oder nicht?

Shopping Queen: Nach Auftritt mit Cathy Hummels war Messlatte hoch

In Folge 4 der aktuellen Staffel von Shopping Queen sucht Moderator Guido Maria Kretschmer in Augsburg nach dem schönsten „Silvesterknaller-Outfit“. Die Kulisse: ein typisches Neubau-Wohnhaus. Partner Paul begrüßt mit einem herzhaften „Servus!“ und legt gleich Holz nach. Guido schmunzelt über die „etwas traditionelle Art“ des Paares und erhöht den Druck: „Ein bisschen mehr Sexiness könnte Dani gut stehen.“ Denn die Messlatte liegt hoch – Kandidatin Christina Munteanu erzielte am Vortag beeindruckende 40 von maximal 50 Punkten, die Bestmarke der Woche.

Mit 200 Euro Bonus geht es in den TK Maxx

Davon lässt sich Dani nicht beeindrucken. Als Medizinische Fachangestellte hat sie gelernt, einen kühlen Kopf zu bewahren. Vier Stunden hat sie Zeit. Mit Freundin Nadine steigt sie in den pinkfarbenen Shopping-Bus und düst in die Stadt. Erster Stopp: „TK Maxx“. Das ist amüsant, denn zuvor hatte sie im Adventskalender zu den üblichen 500 Euro Budget noch 200-Euro dazugewonnen. Sie investiert also ihr Geld in ein Geschäft, das ausschließlich Sonderangebote präsentiert. Die Anprobe läuft wie am Schnürchen: Dani findet schnell einen schwarzen Jumpsuit mit Dreiviertelärmeln und kombiniert ihn mit einem silberglitzernden Blazer, den sie bei „Ideenreich“ findet.

Von dem Geschäft am Fuße des Judenbergs ist Guido begeistert: „Was ist das denn für ein Top-Laden? Da fahr ich nächstes Jahr mit Frank hin!“ Dani bleibt perfekt im Zeitplan und kalkuliert clever. Nach einem kurzen Halt bei Feinkost Paganini am Rathausplatz besorgt sie roten Lippenstift, Nagellack, ein Parfum für 103 Euro und Räucherstäbchen von Rituals. Wofür sie letzteres benötigt, erfahren die Zuschauer nicht. Aber dafür, was sie mit den 90 Euro Restgeld anstellt: Eine Spende für den Bunten Kreis Augsburg. „Ich habe heute so viel Glück gehabt und möchte jetzt jemand anders glücklich machen“, freut sich die 53-Jährige.

„Dani“ glänzt in Shopping Queen Augsburg mit Jumpsuit und Glitzer-Blazer

Ihre mutige Entscheidung, die Haare zu einem kürzeren Halb-Bob schneiden zu lassen, bringt ihr großen Respekt ein. Doch wie bewerten die Konkurrentinnen ihren Look? Christina Munteanu vergibt begeistert neun Punkte: „Du bist wirklich ein Feuerwerk!“ Auch Nicole Bosch und Nadine Schönauer loben Dani, auch wenn sie die Handtasche etwas übertrieben fanden. Bärbl Reitmeier hätte sich Locken gewünscht und empfand das Rot von Lippenstift und Nagellack als zu dominant – daher acht Punkte. Das Ergebnis: starke 35 Punkte. Vom Moderator selbst gibt es großes Lob: „Das ist ein mega Look!“

Waren die Bemerkungen zur Halskette ernst gemeint?

Ungeklärt bleibt allerdings die Sache mit der Halskette. In den Bewertungen fiel besonders häufig der Begriff „kreativ“ – wohl eine ironische Anspielung. Denn Dani hatte ein Dekostück entdeckt, das aus den Zahlen „2025“ bestand, und es kurzerhand an einer Kette befestigt. Pikant: In einer früheren Folge hatte bereits eine Konkurrentin eine ganz ähnliche Idee. Ob es nun zwei oder drei Ideen waren: Dani hat mit ihrem Outfit für „den Knaller gesorgt“, verbog sich nicht für die Wünsche des Moderators und erlebte einen wunderschönen Tag.

Info: Shopping Queen läuft von Montag bis Freitag um 15 Uhr auf VOX. Das Augsburger Finale wird am Freitag, 20.12., ausgestrahlt.