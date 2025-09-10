Früherer Kö-Täter Halid S. wird nach Attacke im Nachtleben erneut angeklagt

Es gibt Videos von der Tat. Von den Schlägen, den Tritten, den Sekunden, in denen sich alles abspielt. Es heißt, dass die Kripo-Beamten in Augsburg die Bilder genau analysiert, regelrecht seziert haben, um herauszufinden, welcher Täter was exakt gemacht hat. Die Aufnahmen zeigen aber offenbar auch einen Teil der Vorgeschichte; der Gewalt muss ein Wortgefecht vorausgegangen sein. Sie dürften im anstehenden Prozess gegen Halid S. und mutmaßliche Mittäter eine große Rolle spielen. Dass es zu einer Verhandlung kommt, ist wahrscheinlich: Nach Recherchen unserer Redaktion hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den als „Kö-Täter“ bekannt gewordenen 22-Jährigen sowie vier weitere Männer erhoben, vor allem geht es um gefährliche Körperverletzung. Es gibt aber noch offene Fragen.
Prozess in Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden