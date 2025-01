Kriminalität von Kindern und Jugendlichen in Augsburg bereitet weiter Sorgen

Der Jugendliche soll einen Brand im Oberhauser Bahnhof gelegt haben. Es war ein Tag Anfang Dezember, als Passanten kurz vor Mitternacht bemerkten, dass Rauch und Feuer aus dem Keller des Gebäudes drangen. Die Feuerwehr löschte den Brand, es wurde niemand verletzt. Ein schlimmerer Schaden entstand nicht, man könnte den Vorfall schnell vergessen, gäbe es nicht eine Besonderheit: das enorm junge Alter des Verdächtigen. 14 Jahre alt ist der Augsburger gerade einmal, den die Kriminalpolizei inzwischen als Beschuldigten ausgemacht hat. Eine weitere aufsehenerregende Straftat in Augsburg soll ebenfalls von einem anderen, gleichaltrigen Jugendlichen begangen worden sein. Insgesamt, so sagt es die Polizei, nahm die Kriminalität, die von Kindern und Jugendlichen in der Stadt verübt wurde, aber zuletzt ab.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Straftat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis