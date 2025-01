Hammerattacke in Schlösslepark: Polizei ermittelt weitere Verdächtige

In Augsburg werden jährlich hunderte Gewalttaten im öffentlichen Raum verübt; Schlägereien, Raubüberfalle, in Einzelfällen gar Messerangriffe. Das mag nach viel klingen. Tatsächlich aber ist es verhältnismäßig wenig, Augsburg gilt als zweitsicherste Großstadt Deutschlands. Eine Attacke in Pfersee im November hebt sich von den meisten dieser Delikte ab. Zum einen wegen der schieren Brutalität: Ein Täter soll einem 16-Jährigen mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt haben. Zum anderen aber auch wegen des Alters des Verdächtigen: Der Beschuldigte, der seit zwei Monaten wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft sitzt, war zu der Zeit erst 14 Jahre alt. Nun hat die Polizei weitere Details ermittelt – und weitere Verdächtige.

