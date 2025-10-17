„Darth“ Hader spricht mit loser Zunge aus, was andere nicht einmal denken

Wenn Josef Hader in die Stadt kommt, dann sieht man gefälligst zu, dass man ein Ticket bekommt. Der berühmteste Kabarettist Österreichs (oder vielleicht sogar des deutschen Sprachraums?) gibt sich die Ehre im Kongress im Park in Augsburg. Diesmal heißt das Programm „Hader on Ice“, Josef „Pepe“ Hader spielt es allerdings seit 2021, und so haben einige Anspielungen an Aktualität eingebüßt oder sogar neue Bedeutungen hinzugewonnen. Allein schon „on Ice“: Dachte man früher noch an einen Drink mit Eiswürfeln oder die nächste Disney-Kannibalisierung eines eigenen Stoffes fürs Musical-Erlebnis im Eislaufstadion, gehört heute Trumps maskierte Prügeltruppe ebenso zu den möglichen Assoziationen. Was schlecht ist, denn während einen die ersten beiden Ideen schmunzeln lassen, dürfte einem bei der dritten das Blut in den Adern gefrieren.

Die Bühnenfigur nennt sich auch Hader, unterscheidet sich aber vom echten Hader

Von der Struktur her handelt es sich bei der Show um einen typischen Hader-Einakter: Ein Parforceritt durch eine Art Bewusstseinsstrom der Figur auf der Bühne. Diese nennt sich Josef Hader, ist aber nur in Teilen die Person, die wir kennen oder zumindest uns unter Josef Hader vorstellen. Hier steht jedoch – vom Prinzip her wie bei Gerhard Polt – ein latent rassistischer, sexistischer, engstirniger und konservativer Kleinbürger, der sich für schlau, weltoffen und gut hält, dies aber nicht wirklich liefert. Dieser negative Hader, vielleicht ein Darth Hader, dieser Was-wäre-wenn-Hader spricht aus, was tatsächlich gute Menschen nicht mal denken würden. Und das mit vom Alkohol gelöster Zunge.

Der finanziell vermögende Bühnen-Hader kann sich edle Spirituosen leisten, in diesem Fall jamaikanischen Rum, der im Fass nach Europa gesegelt wird und dabei die letzte Phase der Reifung durchläuft. Man kann mitfahren, wenn man ein halbes bis ein dreiviertel Jahr Zeit hat, so genau weiß man ja nicht, wo der Wind einen hintreibt. Auf der Bühne leert Hader eine ganze solche Flasche und wird dabei immer beseelter, gelöster, redseliger, aber eben auch betrunkener. Natürlich ist alles gespielt, in der Flasche Apfelsaft oder vielleicht Almdudler, diese Menge Alkohol in so kurzer Zeit würde wohl selbst Harald Juhnke in die Knie zwingen.

Betrunken und enthemmt sagt Josef Hader, was er für die Wahrheit hält

Hader erzählt vom Erfolg und wie er es hasst, in der Stadt zu wohnen, er habe sich ein historisches Haus im Weinviertel renoviert und genieße nun die absolute Ruhe in der Natur. Die einzelnen Abenteuer vor Ort erzählt er wie vor einer Runde von Freunden bei einem guten Wein, vom Gewehr, das er geschenkt bekommt, bis zum Wolf, mit dem er sich anfreundet. Zwischendurch wird abgeschweift in alle denkbaren Bereiche, von gendergerechter Sprache über Knorpelverlust im Alter bis hin zum Fall der Sowjetunion, von dem die Leute in der Gegend auch noch nichts mitbekommen haben – dass gerade diese nach dem Willen der russischen Polit-Prominenz wiederauferstehen soll, war zur Premiere des Programms noch lange kein Thema, kribbelt jetzt aber unangenehm brisant auf der Haut.

Das Programm ist nicht sein stärkstes, aber das weiß Hader selbst, denn er spielt mehrmals auf sein Erfolgsprogramm „Privat“ an. Sein Wiener Charme, oder zumindest das, was wir Piefkes uns darunter vorstellen, wärmt unsere Herzen. Hader weiß diese Saite wohl zu zupfen. Die Gags kommen wie aus der Pistole geschossen, der Takt stimmt, die Betonung jeder einzelnen Silbe sitzt perfekt. Der Mann ist erfahrener Autor, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur, er weiß eindeutig, wie man liefert.

Das Wiederholen von Gags ist schlicht unnötig

Doch ein paar Kleinigkeiten stoßen auf: Jemand sehr betrunkenen zu spielen, ist für den Zuschauer nicht so lustig, wie es sich in der Planung anhören mag oder auch dem Spielenden gefallen mag. Diese Szenen verfügen über ein mächtiges Potenzial zum Fremdschämen, was ein wenig abträglich ist. Anspielungen auf den eigenen Reichtum, hier durch den Bühnen-Hader auf dessen fiktiven Reichtum, dürften ebenfalls keine gute Idee sein, denn dass es der echte Hader finanziell leichter haben dürfte als fast alle seine Zuschauer, ist klar, das will man nicht vorgehalten bekommen. Und das Wiederholen von Gags, sofern nicht dramaturgisch notwendig, ist schlicht unnötig, auch wenn es der lustige Betrunkene tut.

Unterm Strich ist klar: Josef Haders Kunstfigur Josef Hader überlappt sich mit dem Original in vielen Bereichen, in manchen aber auch nicht und hält der Gesellschaft mehr oder weniger subtil den Spiegel vor. Es menschelt sehr hierbei. Die oft mangelnde Eleganz ist volle Absicht, es ist eine Friss-oder-Stirb-Konfrontation. Warum Hader am Schluss „Somewhere over the Rainbow“ mit seinem Wolf singt, bleibt jedoch sein Geheimnis. Vielleicht, weil im Lied die Wünsche nach schönen, guten Dingen irgendwann wahr werden.