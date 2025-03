Mann misshandelt Freundin stundenlang: „Ich war gefangen in meinen Wahnvorstellungen“

Der Mann, der in den großen Saal des Landgerichtes in Augsburg geführt wird, trägt Drei-Tage-Bart, einen Pulli mit einem aufgedruckten Motiv des Films „Star Wars“ und eine Jeans. In der Öffentlichkeit würde er Passanten nicht groß auffallen. Was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, ist aber verstörend. Im August 2024 quälte er laut Ermittlungen seine damalige Partnerin stundenlang und versuchte wohl auch, sie zu töten. Er würgte sie heftig, stach mehrfach mit einer Scherbe auf sie ein. Die Frau, 34 Jahre alt, überlebte das Martyrium und konnte sich zu Nachbarn retten. Im juristischen Sinne schuldig ist der Täter aber wohl nicht.

Jan Kandzora Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wahnvorstellung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis