Augsburg

08:27 Uhr

Modehaus Eckerle gibt eines seiner beiden Häuser in der Innenstadt auf

Plus Innerhalb kurzer Zeit haben mehrere Modemarken Filialen in Augsburg geschlossen. Warum Experten glauben, dass Kunden sich an häufigeren Wechsel gewöhnen müssen.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Das Onlineportal Immoscout 24 zeigt nicht nur private Immobilien an, die gekauft oder gemietet werden können, sondern auch Gewerbeflächen. Für die Innenstadt wird dort derzeit das Ladenlokal des Männermode-Spezialisten Eckerle in der Annastraße zur Miete angeboten. Ab 2024, so steht es da, seien die Räumlichkeiten zu haben. Tatsächlich wird Eckerle diesen Standort im Herzen der Stadt aufgeben. Das bestätigt die Unternehmensleitung auf AZ-Anfrage. Sie nennt auch ein Datum und Gründe für den Rückzug.

"Der Männermode-Spezialist Eckerle konzentriert sich in Augsburg ab Ende 2024 auf sein Augsburger Stammhaus am Rathausplatz. Das Studio Eckerle in der Annastraße schließt zum 31. Dezember 2024 seine Pforten", teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage mit. Damit reagiere der zur Hirmer-Gruppe gehörende Männermode-Spezialist auf das veränderte Kaufverhalten und auch die anhaltenden Veränderungen im Einzelhandel in der Augsburger Innenstadt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Standort Annastraße würden innerhalb der Hirmer-Gruppe neue Positionen in Augsburg und München angeboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen