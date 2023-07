Augsburg

12:44 Uhr

Augsburgs Innenstadt bekommt einen neuen Weinhandel

Der Weinhändler Vinum zieht in ein Ladenlokal am Moritzplatz 4.

Plus Am Moritzplatz zieht in die ehemaligen Räume von Manomama ein Weinhändler ein. Dafür hat sich Tchibo aus der Karolinenstraße verabschiedet. Was hier nachfolgen soll.

Nach dem Auszug des Augsburger Modegeschäfts Manomama stand das Ladenlokal am Moritzplatz 4 vorerst leer. Jetzt kündigt ein Schriftzug an den Scheiben an, wer hier demnächst eröffnen wird. Die Karolinenstraße muss dafür ein weiteres Geschäft ziehen lassen.

Erstmals hat sich Nicole Zimmermann an den Sommernächten mit der Champagner-Bar am Fuggerplatz den Augsburgerinnen und Augsburgern vorgestellt. Ende Juli Anfang August eröffnet sie jetzt ihren Weinhandel "Vinum" am Moritzplatz. Ein Schriftzug auf den Scheiben kündigt den Einzug bereits an, im Inneren des Ladenlokals laufen Umbauarbeiten. Zuvor war an dieser Stelle das Augsburger Modeunternehmen Manomama ansässig, das mittlerweile in der Steingasse vertreten ist.

