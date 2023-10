Augsburg

vor 46 Min.

Das Modehaus Rübsamen verschlankt sich und entlässt Personal

Das Modehaus Rübsamen sitzt in der Karolinenstraße. An diesem Standort wird sich das Unternehmen verkleinern.

Plus Um wirtschaftlich zu überleben, gibt es am Stammsitz in der Augsburger Karolinenstraße Einschnitte. Ein Einstieg von Investoren rückt näher. Das ist der Stand der Dinge.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Das traditionsreiche Augsburger Modehaus Rübsamen ist wirtschaftlich angeschlagen. Der Betrieb im Stammhaus in der Karolinenstraße und den 13 Filialen läuft weiter. Nun zeichnen sich Veränderungen im Unternehmen ab, es wird Kündigungen von Mitarbeitern geben. Weil Rübsamen sich verschlankt, müssen zehn Beschäftigte gehen. Derzeit sind 140 Mitarbeiter für die Firmengruppe tätig. Geschäftsführer Marcus Vorwohlt hat allein längst nicht mehr das Sagen. Es gibt ein geordnetes Verfahren, in dem jetzt der nächste Schritt eingeleitet wird. Konkret: Das Amtsgericht Augsburg hat die Eigenverwaltungsverfahren der drei Gesellschaften der Rübsamen-Gruppe planmäßig eröffnet.

Bislang war das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung vorläufig geführt worden. Rechtsanwalt Paul Abel von der Restrukturierungskanzlei Wellensiek unterstützt als Generalbevollmächtigter die Geschäftsführung um Vorwohlt bei der Neuaufstellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen