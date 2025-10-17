Nach Klage gegen Stadt: Debatte um Job der ehemaligen Augsburger OB-Sprecherin hält an

Direkt nach dem Urteil musste man sich bei der Stadt offenbar erst einmal sammeln, ehe man sie sich eine Lösung überlegen konnte. Vor zwei Wochen hatte das Arbeitsgericht über eine ungewöhnliche und für die Beteiligten auch heikle Konstellation entschieden: Stella Plazibat, früher Sprecherin von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU), hatte gegen ihren Arbeitgeber, die Stadt Augsburg geklagt, um wieder auf ihre alte Position zu gelangen. Die Umstände des Verfahrens und der ursprünglichen Versetzung sorgten für Aufsehen. Jetzt hat die Stadt Plazibat eine neue Stelle zugeteilt. Ausgeräumt sind die Differenzen zwischen den beiden Parteien damit nicht.

Wie berichtet, hatte Plazibat, 46, der Öffentlichkeit bis 2024 über viele Jahre Entscheidungen und Schwerpunkte der Stadtregierung kommuniziert. 2023 wurde sie Pressesprecherin der Oberbürgermeisterin und des OB-Referats. Dann wurde sie auf einmal innerhalb der Verwaltung versetzt – auf einen, so sah es Plazibat, bedeutungslosen Posten. Anlass für die Versetzung war wohl die Tatsache, dass Plazibats Partner Raphael Brandmiller für die Gruppierung „Generation Aux“ im Stadtrat sitzt und speziell 2024 mit kritischen Tönen gegenüber Oberbürgermeisterin Eva Weber auffiel. Allerdings: Die Beziehung war bereits bekannt gewesen, bevor Plazibat OB-Sprecherin geworden war.

Plazibat war nach der Versetzung dafür zuständig, die „strategische Kommunikation“ für ein Projekt zu organisieren, das „Internationale Bauausstellung“ (IBA) heißt und zehn Jahre laufen soll. Es handelt sich dabei um ein Stadtentwicklungsprojekt, dessen Außenwirkung bislang ebenso überschaubar war wie sein Budget. „Ich habe im Moment nichts zu kommunizieren“, so formulierte es Plazibat in der Verhandlung. Sie befinde sich ohne eigenes Verschulden in einem Job, „der überhaupt nicht meinen Fähigkeiten entspricht“.

Frühere Sprecherin der Stadt Augsburg klagt erfolgreich vor dem Arbeitsgericht

Eine Ansicht, die das Arbeitsgericht teilte, wie der Vorsitzende Richter in der Verhandlung durchblicken ließ. Das Urteil fiel entsprechend aus: Plazibat bekam recht und hätte damit rein theoretisch sofort auf ihren alten Posten zurückkehren können. Nach den gerichtlichen Auseinandersetzungen schien dies freilich eher unwahrscheinlich. Auf Anfrage hieß es von der Stadt vergangene Woche, man sei „wie bei allen Mitarbeitenden daran interessiert, diese gut und vertragsgemäß zu beschäftigen“ und werde zu dem konkreten Arbeitsverhältnis „die gebotenen Anpassungen in die Wege leiten“. Plazibat hatte man bis zu einer Entscheidung laut Informationen unserer Redaktion für einige Tage freigestellt.

Stella Plazibat Foto: privat

Nun hat sie eine neue Position: Die 46-Jährige arbeitet laut Stadt als „Pressesprecherin und Teamleitung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit im Baureferat“. Eine Lösung, die offenbar nur die Stadt für gut empfindet. Über ihren Anwalt Marcus Klopfer ließ Stella Plazibat am Donnerstag mitteilen, dass man diese Lösung nicht akzeptiere: „Es gibt ein Urteil des Arbeitsgerichts, wonach die Stadt verurteilt wurde, Frau Plazibat wieder als Pressesprecherin der OB zu beschäftigen.“ Solche Urteile seien „sofort vollstreckbar“. Plazibat hätte also am ersten Tag nach der Verhandlung ein Anrecht auf ihre alte Position gehabt. „Aus meiner Sicht ist es nicht nachvollziehbar, wie die Stadt versucht, sich einem im Raum stehenden Urteil auf diese Weise zu entziehen“, so Klopfer.

Er und seine Mandantin wollen die Vorgehensweise auch deshalb nicht akzeptieren, weil die Stadt trotz des Urteils nie versucht habe, mit ihm oder Plazibat in Kontakt zu treten, „um die Angelegenheit gegebenenfalls nebengerichtlich zu erledigen“, so Klopfer. Vielmehr versuche die Stadt einmal mehr, Fakten zu schaffen.